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Состояние Алены Водонаевой ухудшилось

Алена Водонаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Телеведущая Алена Водонаева пожаловалась поклонникам на резкое ухудшение самочувствия. Девушка сетует на то, что не смогла уберечь себя от недуга.
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  "Это еще надо уметь беречь себя всю осень, зиму и холодную весну, чтобы разболеться в мае. Без температуры и вирусов конечно, но состояние не фыр-фыр-фыр", – написала Водонаева. Фолловеры обеспокоены болезнью телезвезды и желают ей скорейшего выздоровления, обвиняя во всем погоду. "Погода виновата, отсутствие солнышка. Выздоравливайте!", "Так нынче маябрь!", "Немудрено. Май-то какой", – негодуют поклонники.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Не менее обсуждаемой темой в микроблоге девушки является ее личная жизнь. Подписчики недоумевают, почему Алена перестала в свойственной ей манере выкладывать фотографии с возлюбленными, которые, к слову, долго у теледивы не задерживаются. Еще в конце прошлого года Водонаева разорвала помолвку со своим избранником Антоном Коротковым, которого бывшая участница телестройки назвала "альфонсом". Но долго горевать ей не пришлось. Поклонники звезды провели собственное расследование и выяснили, что уже спустя несколько месяцев после расставания, телеведущая все чаще стала появляться в компании 25-летнего Кирилла Емельянова, известного по сериалу "Кадетство". Актер регулярно выкладывал фото с Аленой, а позднее заявил, что расстался со своей супругой Екатериной, родившей ему двоих сыновей.

 

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

 

Эта информация повергла в шок подписчиков Кирилла, после чего тот удалил все совместные снимки с экс-участницей "Дома-2" и пост, где рассказал о разводе. Однако, меньше появляться на публике вместе пара Водонаевой и Елемельянова не перестала. В апреле молодые люди вновь опубликовали совместное фото в компании общих друзей. Поклонники уверены, что Алену и Кирилла связывают не просто приятельские отношения. 

Автор: Василиса Моргунова18 мая 2017, 12:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Водонаева лишилась шикарного бюста

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