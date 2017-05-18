Состояние Алены Водонаевой ухудшилось

Телеведущая Алена Водонаева пожаловалась поклонникам на резкое ухудшение самочувствия. Девушка сетует на то, что не смогла уберечь себя от недуга.

"Это еще надо уметь беречь себя всю осень, зиму и холодную весну, чтобы разболеться в мае. Без температуры и вирусов конечно, но состояние не фыр-фыр-фыр", – написала Водонаева. Фолловеры обеспокоены болезнью телезвезды и желают ей скорейшего выздоровления, обвиняя во всем погоду. "Погода виновата, отсутствие солнышка. Выздоравливайте!", "Так нынче маябрь!", "Немудрено. Май-то какой", – негодуют поклонники.

Не менее обсуждаемой темой в микроблоге девушки является ее личная жизнь. Подписчики недоумевают, почему Алена перестала в свойственной ей манере выкладывать фотографии с возлюбленными, которые, к слову, долго у теледивы не задерживаются. Еще в конце прошлого года Водонаева разорвала помолвку со своим избранником Антоном Коротковым, которого бывшая участница телестройки назвала "альфонсом". Но долго горевать ей не пришлось. Поклонники звезды провели собственное расследование и выяснили, что уже спустя несколько месяцев после расставания, телеведущая все чаще стала появляться в компании 25-летнего Кирилла Емельянова, известного по сериалу "Кадетство". Актер регулярно выкладывал фото с Аленой, а позднее заявил, что расстался со своей супругой Екатериной, родившей ему двоих сыновей.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Май 17 2017 в 3:36 PDT

Эта информация повергла в шок подписчиков Кирилла, после чего тот удалил все совместные снимки с экс-участницей "Дома-2" и пост, где рассказал о разводе. Однако, меньше появляться на публике вместе пара Водонаевой и Елемельянова не перестала. В апреле молодые люди вновь опубликовали совместное фото в компании общих друзей. Поклонники уверены, что Алену и Кирилла связывают не просто приятельские отношения.