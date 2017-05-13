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Дану Борисову отчитали за письмо дочери

Дана Борисова с дочкой. Фото: instagram.com/danaborisova_official
Скандальная история с Даной Борисовой получила свое продолжение. На ее станице в Instagram появилось сообщение, написанное от лица дочери ведущей Полины.
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В сообщении объясняется, что девочка пишет письмо своей маме через ее Instagram, так как не может связаться с ней лично. "Я за тебя очень пережива где ты?? Куда бабушка Катя со своими журналюгами тебя дели? Просто они все врут я им не верю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

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Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

"По моему бабушка Катя совсем сошла с ума она и тебя прячет+позорит нашу семью, со своими журналистами из пусть говорят. Она дала им все наши адреса и теперь они за нами шпионят, из за них я не могу спокойно погулять. А вчера она привела этих журналистов в школу и устроила там скандал", – добавила девочка. Также она рассказала, что приняла участие в конкурсе по пению, за который получила кубок и медаль.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official)

"Надеюсь ты увидишь мое сообщение и позвонишь мне. целую пока. от Полины", – закончил свое послание ребенок. Для того, чтобы окончательно ответить на все вопросы об авторстве послания на странице появилось видео, на котором ребенок лично подтверждает, что это он написал письмо.

Однако даже это не убедило критиков. Одни уверены, что послание целиком написала сама Дана Борисова, они уже успели отчитать ведущую за такой поступок. Из сообщения складывается ощущение, что она пытается оговорить свою мать, со слов которой и стало известно о наркотической зависимости Борисовой. Впрочем, некоторые утверждают, что послание могло быть написано вообще другими людьми, которым достался телефон Борисовой, когда она уехала на лечение. Этот же злодей, уверены бдительные подписчики, причастен к сливу интимного видео звезды.

"Просто нет слов!!! Конечно это не писал ребенок !!! И однозначна что тут пишет взрослый человек, который хочет наговорить на всех !!!", – выразил мнение один из комментаторов. "Комментарии поудаляли, под другими​ постами. Люди писали добрые слова в поддержку Даны-все удалили. Что за чмырь залез в ее Инстаграме???", – возмутился другой.

Напомним, в конце апреля в эфире шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" мать объявила о том, что ее дочь ведущая Дана Борисова на протяжении нескольких лет нарко– и алкозависима. Екатерина Ивановна обратилась за помощью к телевизионщикам и друзьям Даны, чтобы спасти известную блондинку от пагубных пристрастий. 

Автор: Геннадий Куприянов13 мая 2017, 17:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова оголилась на кинопремьере

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