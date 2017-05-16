Бывший муж отбирает дочь у больной Даны Борисовой

Он подал в суд с целью определения места жительства дочери. Но лишать ее возможности видеться с матерью Максим Аксенов не станет.

Сегодня в эфир Первого канала выйдет уже третий выпуск программы "Пусть говорят", посвященный Дане Борисовой. Она сегодня проходит курс реабилитации в частной таиландской клинике. Туда она попала после того, как ее родная мать на на всю страну заявила, что ее дочь якобы наркоманка.

А пока телеведущая лечится от пагубной зависимости, ее бывший муж бизнесмен Максим Аксенов подал в суд. Там и решится важный вопрос: с кем теперь будет жить 9-летняя Полина Аксенова, дочь знаменитой телеблондинки. Сегодня она находится в квартире у отца, куда ее добровольно отправила мать, чтобы бабушка не увезла ребенка к себе в Судак.

В Никулинском суде столице юристы Аксенова, который выступает истцом, уже встретились с представителями Борисовой, которая проходит в этом непростом деле как ответчик. При этом мать Борисовой Екатерина Ивановна утверждает, что бывший зять намерен лишить Дану родительских прав. Мол, девочка находила у мамы наркотики, была свидетельницей ее пьянства...

"В суд обратился только с целью определения места проживания Полины со мной. Лишать Дану родительских прав и запрещать ей общаться с дочкой я не планирую. Более того, с Даной мы об этом договорились еще зимой. К сожалению, все эти люди не имеют понятия о совести и морали, и просто на этом зарабатывают", – приводит слова Аксенова "Комсомольская правда".

Сама же Дана не раз говорила, что готова на все, чтобы вернуть себе дочь. "Мне не хочется, чтобы она думала, будто бы я конченый человек, я могу измениться!", – говорила телеведущая. Сегодня она осознает необходимость лечения и охотно следует всем рекомендациям специалистов клиники.