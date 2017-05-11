Дочь Даны Борисовой бьется в истерике

Подруга телеведущей пожаловалась на неуправляемость девочки. И уверена, что из-за капризов ребенка Дана не может устроить личную жизнь.

Оксана Романенко знает телеведущую Дану Борисову много лет. В свое время она занималась ее пиар-кампанией, помогала устраивать свадьбу. Поэтому о проблемах в семье звезды Оксана знает не понаслышке.

"Мое знакомство с дочкой Даны случилось в тот момент, когда я занималась организацией свадьбы Борисовой, – рассказала Оксана Dni.Ru. – И мне было очень жаль Дану, поскольку я увидела неуправляемого и плохо воспитанного ребенка. Она перебивает взрослых, не дает сказать ни слова, просто делает то, что хочет, невзирая на взрослых рядом".

"Именно из-за дочери Дана не может устроить личную жизнь, - уверена Романенко. – Потому что, стоит Дане или человеку рядом с ней сделать что-то вопреки желанию Полины, начинается жуткая истерика, ребенок бьется в припадке. На самой свадьбе Полина вела себя очень импульсивно. Она села между женихом и невестой и устроила скандал, когда ее попросили пересесть – мол, не станет. Когда шли репетиции свадьбы, она вмешивалась во все – в танец, в церемонию обмена кольцами. Ей специально была придумана определенная роль в торжестве, иначе снова бы случилась жуткая истерика".

"Полине было сшито точно такое же платье, как у Даны, везде она шла вместе с матерью, – вспоминает Оксана. – Таких импульсивных, неуправляемых детей надо отдавать на обучение в специальные, подобные кадетским, учебные заведения. Там все строго, по расписанию, и ребенок не сможет выкручивать родителям руки".

После свадьбы Дана и ее новый муж Андрей отправились в романтическое путешествие. Конечно, с Полиной. "Но она превратила отдых в ад, – уверяет Романенко. – Полина очень громкая, и стило ей оказаться в бассейне, как все дети тут же разбегались. Возможно, девочке не хватает внимания отца, есть какие-то проблемы у мамы и бабушки. Но манипулировать взрослыми так, как это делает Полина, недопустимо".

"Поведение Полины можно было бы объяснить, если бы она была каким-то обделенным ребенком, – считает Романенко. – Но у девочки все есть! А сейчас на нее свалилась эта огромная волна негативной информации о матери. Хорошо, если дети и взрослые в школе окажутся тактичными и не станут передавать девочке содержание каких-то статей и репортажей. В противном же случае ее психика может еще больше пошатнуться".

"Единственным взрослым, кого Полина понимала и слушала, был второй муж Даны, Андрей, – заметила Оксана. – Он умел находить к девочке подход. Жаль, что пара рассталась. Хотя, может быть, еще не поздно все изменить?.."