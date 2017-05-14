Опозорившего Украину на "Евровидении" Седюка хотят посадить

На Украине задержали журналиста Виталия Седюка, который во время финала "Евровидения" выскочил на сцену и снял штаны. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил скандалисту тюрьмой.

"Был задержан охраной конкурса, при участии полиции – оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) – от штрафа до пяти лет лишения свободы", – прокомментировал ситуацию Аваков.

Как пояснил глава МВД, Седюк – украинский гражданин. "Во время выступления нашей Джамалы, с его слов – он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", – написал на своей странице в соцсети Аваков.

При этом министр внутренних дел Украины назвал Седюка идиотом и позором страны. "Сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" – я бы ему не советовал", – отметил глава МВД.

Как писали Dni.Ru, в финале "Евровидения" во время выступления гостьи конкурса певицы Джамалы на сцену выбежал мужчина. Нарушитель держал в руках флаг Австралии. Мужчина сначала обежал вокруг певицы, а после снял с себя штаны вместе с трусами, выставив на всеобщее обозрение голый зад. Охране понадобилось несколько минут, чтобы увести наглеца со сцены. При этом сама Джамала пыталась продолжать петь и никак не отреагировала на инцидент.

Позже телеканал ТСН сообщил, что человеком, который снял трусы перед певицей, является скандально известный украинский пранкер и журналист Виталий Седюк. Широкую известность Седюк получил благодаря своему хамскому поведению. Он не раз выводил из себя разных звезд, в его послужном списке скандалы с участием Брэда Питта, Ким Кардашьян, Уилла Смита и Леонардо Ди Каприо.