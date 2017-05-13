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Шоу-бизнес

Лысый Билан объяснил пугающий поступок

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial
Певец Дима Билан, который всерьез напугал своих фанатов на долгое время уехав из Москвы и обрившись на лысо, объяснил мотивы своего поступка. Столь бурная реакция общественности на изменение прически удивило его.
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Едва стало известно, что Дима Билан лишился волос на голове, как обеспокоенные фанаты тут же стали строить многочисленные теории, почему такое могло произойти. Многие пришли к пугающему предположению о том, что певец серьезно болен. Длительная поездка, по их версии, нужна была для лечения. Изменение прически – чтобы скрыть последствия приема препаратов. Добавлял масла в огонь тот факт, что в последнее время певец заметно похудел.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Несмотря на то, что сам Дима Билан все слухи о своей болезни решительно отвергает, ему продолжают задавать вопросы. Не удержался и Иван Ургант, к которому певец пришел на программу. Едва гость сел в студии, как ведущий потребовал у него объяснить – зачем тот сбрил свои "чудесные волосищи".

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)

"Ну а кто сказал, что мне нельзя постричься на лысо?", – удивился Дима Билан. По его словам, в последний раз он делал себе такую прическу в три года, а после все время думал, почему ему нельзя этого повторить. Такой долгий отпуск был у меня – практически три месяца. Там у меня была съемка в рекламе, всякие-разные включения, пара-тройка корпоративных концертов, а все остальное время, а все остальное время я просто думал", – добавил он.

"Я пришел к парикмахеру, с которым мы каждый раз шутили о том, что можно подстричься на лысо. А тут пришел и сказал: "Давай!", – рассказал певец. По его словам, частично он сделал это ради обновления, частично – ради съемок нового клипа в Исландии.

Напомним, ранее поклонники считали, что на столь радикальные перемены имиджа Билана вынудила серьезная болезнь. Они предположили, что артисту предстоит серьезная операция. Однако продюсер Яна Рудковская заверила, что волноваться не стоит – музыкант всего лишь готовится к новому проекту.

Автор: Геннадий Куприянов13 мая 2017, 10:29
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