Лысый Билан объяснил пугающий поступок

Певец Дима Билан, который всерьез напугал своих фанатов на долгое время уехав из Москвы и обрившись на лысо, объяснил мотивы своего поступка. Столь бурная реакция общественности на изменение прически удивило его.

Едва стало известно, что Дима Билан лишился волос на голове, как обеспокоенные фанаты тут же стали строить многочисленные теории, почему такое могло произойти. Многие пришли к пугающему предположению о том, что певец серьезно болен. Длительная поездка, по их версии, нужна была для лечения. Изменение прически – чтобы скрыть последствия приема препаратов. Добавлял масла в огонь тот факт, что в последнее время певец заметно похудел.

Несмотря на то, что сам Дима Билан все слухи о своей болезни решительно отвергает, ему продолжают задавать вопросы. Не удержался и Иван Ургант, к которому певец пришел на программу. Едва гость сел в студии, как ведущий потребовал у него объяснить – зачем тот сбрил свои "чудесные волосищи".

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 13 2017 в 11:51 PDT

"Ну а кто сказал, что мне нельзя постричься на лысо?", – удивился Дима Билан. По его словам, в последний раз он делал себе такую прическу в три года, а после все время думал, почему ему нельзя этого повторить. Такой долгий отпуск был у меня – практически три месяца. Там у меня была съемка в рекламе, всякие-разные включения, пара-тройка корпоративных концертов, а все остальное время, а все остальное время я просто думал", – добавил он.

"Я пришел к парикмахеру, с которым мы каждый раз шутили о том, что можно подстричься на лысо. А тут пришел и сказал: "Давай!", – рассказал певец. По его словам, частично он сделал это ради обновления, частично – ради съемок нового клипа в Исландии.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Май 12 2017 в 7:36 PDT

Напомним, ранее поклонники считали, что на столь радикальные перемены имиджа Билана вынудила серьезная болезнь. Они предположили, что артисту предстоит серьезная операция. Однако продюсер Яна Рудковская заверила, что волноваться не стоит – музыкант всего лишь готовится к новому проекту.