Эротичная Зара в прозрачной юбке удивила мужчин

Популярная певица Зара приятно удивила мужчин откровенной фотосессией. Исполнительница ясно дала понять, что перестала быть скромницей, оголив плоский живот и надев прозрачную юбку.

Пока москвичи пережидают неожиданно вернувшуюся зиму, Зара наслаждается жарким солнышком Антильских островов. Если верить отметке о геолокации в Instagram, артистка проводит каникулы в курортном городе Филипсбурге.

"Родные мои, позволила себе и близким после Дня Победы несколько теплых деньков!!! Плюс решила похвастаться перед вами новой шляпкой! Можно?" – кокетливо спросила у подписчиков исполнительница.

Однако поклонники обратили внимание не на стильный головной убор, а на идеально плоский живот и прозрачную юбку звезды. Многие не сдержали возгласов восхищения, ибо, по мнению пользователей Сети, 33-летняя Зара, удостоенная звания Заслуженной артистки Российской Федерации, выглядит поистине роскошно и соблазнительно.

"Сама нежность", "Секси!!! Красавица", "Шикарна!", "Ооочень красивая!!!", "какая же вы красивая, не перестаю восхищаться вами", "Божественно красива!❤", "ваша чувственность запредельна", "Такая фигурка точеная))", "Как фея из сказки!", "Барби!" – на все лады восторгаются комментаторы.

Другие поклонники поспешили пожаловаться своей любимице на плохую погоду в Москве. "Зарочка, прихватите с собой тепло к нам,пожалуйста, а то,мерзнем в майскую зиму", "Не спешите домой, у нас жуткая погода! Три дня снег с дождем и ночью заморозки!" – переживают жители столицы.

Публикация от Зара (@zara_music) Май 8 2017 в 4:57 PDT

Ранее Зара представила поклонникам своих брата и папу, с которыми она и отдыхает. На курорте певица и члены ее семьи отметили день рождения старшего сына артистки Даниила. Интересно, что на семейном фото исполнительница позирует, кокетливо выставив ножку в экстремальный разрез на юбке.