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Шоу-бизнес

Зара расплакалась во время выступления

Зара. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Заслуженная артистка России Зара дала концерт в родном городе Петербурге. Местная публика приняла ее настолько тепло, что из-за нахлынувших эмоций звезда не смогла петь и прослезилась.
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Питерские СМИ восторженно рассказывают о концерте Зары в Большом концертном зале "Октябрьский". В заметках немало лестных для исполнительницы слов вроде "триумф" и "аншлаг". Выходит, не зря 33-летняя артистка получила в январе государственную награду из рук Владимира Путина.

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По рассказам очевидцев, поклонники творчества Зары устроили для нее оригинальный флешмоб. Когда певица исполняла песню "Ленинград", зрители, пришедшие на концерт, подняли вверх плакаты с большими алыми сердцами.

Некоторые репортеры подсчитали, что изображений этого символа любви по всему залу было более трех тысяч. Увидев такую красоту, певица расчувствовалась, пустила слезу и на какое-то время потеряла дар речи. Позже она обратилась к подписчикам со словами благодарности.

"Родные мои, невероятный сюрприз от моих питерских поклонников – на словах: "Мама, я возвращаюсь в Ленинград", весь зал, амфитеатр, балкон, все 3200 зрителей как по команде достали листочки с большими красными сердечками и устроили мне потрясающий, незабываемый, колоссальной силы флешмоб!!!!!!!!!" – эмоционально сообщила в Instagram упивающаяся своим успехом Зара.

Конечно же, такое проявление любви публики не оставило ее равнодушной. "На глазах выступили слезы счастья, я несколько мгновений не могла петь... Господи, какое счастье, что вы у меня есть, мои петербуржцы!!! – не нарадуется обласканная слушателями артистка. – Спасибо за вашу поддержку, за сегодняшний аншлаг, за то что мы провели вместе этот пронзительный по силе чувств вечер!!! Всегда, в любом уголке планеты, чувствую за спиной вас и мой Город, и сама – всей душой с вами!!!❤️❤️❤️ Ваша Зара".

К слову, в январе, когда певицу наградили званием "Заслуженная артистка России" в Кремле, не все поняли, за что звезде такие почести. Вместе с сотнями позитивных комментариев в Сети появились и сообщения возмущенных людей.

"За какие или за какую заслугу ее наградили?", "Ой за какие заслуги награду, чем заработана награда то, кто тебя слушает, ты собираешь залы, стадионы? знай не какая ты не народная", "За чтооооо??????!!!!", "За какие заслуги?", "А за что?", "Вот что она поет? ни разу ее песен не слышала... Вроде как на фабрике че-то скулила и то не запомнилась! Ни таланта, ни голоса... нашли кому награду давать! На завод пусть швееей идет или фасовшицей больше пользы, все боятся работать, легче скрипучим голосом народ нервировать! Зачем без голоса и таланта брать то что не твое, не заслуженное, не стыдно?", "Как много намного более заслуженных людей не получили и не получат этого звания", – негодовали встревоженные комментаторы.

Не стал скрывать своего недовольства и остроумный критик Отар Кушанашвили. "Про ЗАРУ, "саму невинность во плоти". Мы с ней долгое время обслуживались у одного цирюльника, он ее перманентно нахваливал за ее дивный нрав, но ведь не цирюльник ее награждал, и не за красивое личико же такую архиважную цацку вручают", – отметил журналист-острослов.

Сначала Отар вскользь упомянул о бурной личной жизни Зары. "По временам я слышал о ней: замужем за сыном Валентины Матвиенко, потом за кем-то еще, и еще раз", – иронизирует Кушанашвили. Затем критик обратил свой взор на творчество исполнительницы, прославившейся на всю Россию благодаря участию в телевизионном шоу "Фабрика звезд-6".

"Так же спорадически я слышал ее, что ж, эти песни соответствуют, пусть самым снисходительным представлениям о стандарте. Но давать звание за бурную личную жизнь и за дюжинные песни... Тогда моим друганам Шатунову Юрке и Григорьеву-Аполлонову дайте сразу НАРОДНЫХ; уж эти поболее признания стяжали", – считает Отар.

Кушанашвили сомневается, что эта награда пойдет Заре впрок. "А самое главное – это самая что ни на есть медвежья услуга для самого артиста, ведь, как говорят в Грузии, где любое звание можно купить, "доверие приходит пешком, но уезжает верхом", – красиво резюмировал мастер слова.

Автор: Елена Алешина24 апреля 2017, 15:43
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