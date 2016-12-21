Скромница Зара снялась в прозрачном платье

Популярная певица и мать двоих детей Зара восхитила поклонников фотосессией в прозрачном наряде. Считающаяся скромницей артистка снялась в "голом" платье.

Очаровательная Зара украсила обложку январского номера глянцевого журнала Instyle. Певица позирует в роскошном черном прозрачном платье с кружевными вставками.

Наряд от кутюр сидит на звезде идеально и подчеркивает женственные изгибы, тонкую талию и лебединую шею. Буквально приковывает взгляд глубокое декольте.

Однако даже в таком прозрачном наряде Зара умудряется выглядеть скромно и нежно. Вероятно, дело в том, что красавица позирует без модных сейчас пошло-приоткрытых губ и широко распахнутого, глуповатого взгляда.

С сотрудниками издания исполнительница поговорила на любимые дамские темы – о концертных платьях, о сумочках, о подрастающих сыновьях, а также о новом альбоме.

Главной героиней нового номера популярного журнала Instyle (январь 2017) стала Зара!

Спрашивайте журнал в магазинах вашего города! pic.twitter.com/kH5D1K4Uz0 — Zara/Зара (@zaraofficial) 21 декабря 2016 г.

К слову, недавно в другом интервью Зара призналась, что смогла пережить уход мужа и не сломаться благодаря детям. "Я очень переживала, а потом поняла, что у меня такая прекрасная семья, у меня такие мальчики, и весь мой мир – в них. И сейчас все мои мечты связаны с ними. Мне хочется, чтобы они были мужественными, были моей опорой, чтобы у них все сложилось в жизни наилучшим образом. Я понимаю, что люди достигают чего-то в том случае, если у них есть какая-то нестабильность в жизни. Не должно быть все дозволено. Тепличные условия неправильны для развития, но тем не менее... Я рада, что они занимаются хоккеем, это сложный вид спорта, это им поможет справляться со сложностями. Они у меня изучают языки, очень воспитанные мальчики", – с нежностью говорит о сыновьях любящая мать.