На "Евровидении" в Киеве грянул скандал из-за жюри

Выставляющую голоса команду профессионалов запретили пускать в зал. Не заключили с ними и договоры.

Правила голосования на "Евровидении" менялись не раз. Изначально лучшую песню выбирали зрители – при помощи звонков и СМС-сообщений. В 2008 году появилось профессиональное жюри, дабы на результаты не так сильно влияли страны – соседки или политические пристрастия. Некоторое время голоса жюри суммировали с оценками зрителей, по мудреной схеме выводили средний балл, и его объявлял глашатай.

В минувшем году для пущей интриги придумали новую систему: сначала объявляют оценку жюри, а затем сумму баллов, которые дали зрители всех стран. Из-за этой путаницы и победила украинка Джамала, хотя зрители признали лучшим нашего Сергея Лазарева, который почему-то оказался третьим.

В состав жюри обычно входят профессионалы – композиторы, поэты, певцы и продюсеры. Киев исключением не стал, да вот незадача – в зал экспертов, выставляющих голоса, пускать не велено. Мол, раз конкурс телевизионный, то и смотрите его по телевизору.

Возглавивший украинское жюри поэт Юрий Рыбчинский в интервью изданию "Зеркало недели" пожаловался, что участников приходится оценивать "по монитору" и нет никаких гарантий, что конкурс удастся посмотреть вживую. При этом ни с ним, ни с остальными членами жюри устроители "Евровидения" не подписали никаких договоров.

"Мы не знаем даже, на каких началах работаем – бесплатно или за деньги. Я работаю в жюри не первый раз, и всегда такая работа считается оплачиваемой", – заявил Рыбчинский.

Не пустили жюри и на красную дорожку. Впрочем, не было там и Джамалы, благодаря которой конкурс европейской самодеятельности проходит в Киеве. "Это же какой-то театр абсурда! И мы, увы, в этом театре занимаем пока первое место, – подчеркнул поэт.