Звезда "Дома-2": Сейшелы убьют отношения
"Как же трудно не изливать свои мысли в интернет. Когда столько всего происходит в жизни... К сожалению, по правилам проекта нам ничего рассказывать нельзя. Скажу одно – адски тяжело и предположения верны: Сейшелы либо убьют отношения, либо создадут гранитный союз. Хочется второго", – написал он в микроблоге.
В целом, судя по соцсетям, жизнь звезды телестройки нельзя назвать тяжелой. Он регулярно публикует совместные фотографии с Катей Гужвинской. "Проект дает возможность по-другому взглянуть на те ситуации, о которых ты даже не задумывался ранее. любви вам, дорогие", – подписал он один из снимков.
Проект даёт возможность по-другому взглянуть на те ситуации, о которых ты даже не задумывался ранее��любви Вам, дорогие
А несколько дней назад пара фотографировалась возле роскошной елки. Очевидно, участники телестройки решили в очередной раз отметить Новый год. "Маленький праздник может быть и без существенного повода/даты", – поделился Владимир с фанатами.
Гаути и Гужвинская несколько раз ссорились и расставались, но затем понимали, что не могут жить друг без друга и снова начинали встречаться. На остров парочка приехала, чтобы показать зрителям "красивые отношения", признавалась Гужвинская.
Напомним, в новом сезоне "Острова любви" принимают участие Мария Кохно и Дмитрий Лукин, Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров, Владимир Гаути и Катя Гужвинская, Иван Барзиков и Елизавета Полыгалова, Сергей Захарьяш и Лера Фрост. Бывший участник телестройки Рустам Солнцев в интервью изданию Dni.Ru утверждал, что подобный состав участников грозит проекту провалом.
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