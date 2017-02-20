Звезда "Дома-2": Сейшелы убьют отношения

Участник реалити-шоу "Дом-2. Остров любви" Вова Гаути признался, что ему тяжело дается участие в проекте. Молодой человек пожаловался, что, к сожалению, не может рассказать своим поклонникам все как есть.

"Как же трудно не изливать свои мысли в интернет. Когда столько всего происходит в жизни... К сожалению, по правилам проекта нам ничего рассказывать нельзя. Скажу одно – адски тяжело и предположения верны: Сейшелы либо убьют отношения, либо создадут гранитный союз. Хочется второго", – написал он в микроблоге.

В целом, судя по соцсетям, жизнь звезды телестройки нельзя назвать тяжелой. Он регулярно публикует совместные фотографии с Катей Гужвинской. "Проект дает возможность по-другому взглянуть на те ситуации, о которых ты даже не задумывался ранее. любви вам, дорогие", – подписал он один из снимков.

Проект даёт возможность по-другому взглянуть на те ситуации, о которых ты даже не задумывался ранее��любви Вам, дорогие

А несколько дней назад пара фотографировалась возле роскошной елки. Очевидно, участники телестройки решили в очередной раз отметить Новый год. "Маленький праздник может быть и без существенного повода/даты", – поделился Владимир с фанатами.

Публикация от @vovagauti Фев 17 2017 в 12:31 PST

Гаути и Гужвинская несколько раз ссорились и расставались, но затем понимали, что не могут жить друг без друга и снова начинали встречаться. На остров парочка приехала, чтобы показать зрителям "красивые отношения", признавалась Гужвинская.

Напомним, в новом сезоне "Острова любви" принимают участие Мария Кохно и Дмитрий Лукин, Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров, Владимир Гаути и Катя Гужвинская, Иван Барзиков и Елизавета Полыгалова, Сергей Захарьяш и Лера Фрост. Бывший участник телестройки Рустам Солнцев в интервью изданию Dni.Ru утверждал, что подобный состав участников грозит проекту провалом.