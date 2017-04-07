Джигурда рассказал о жертвах ради Анисиной

Никита Джигурда дал пресс-конференцию. Скандально известный артист рассказал о личной жизни и представил песню для музыкального конкурса "Евровидение".

Никита Джигурда собрал журналистов, чтобы в свойственной ему экспрессивной манере дать большое интервью обо всем, что с ним случилось за последнее время. А событий, действительно. было много: он не только наконец официально оформил развод с фигуристкой Мариной Анисиной, получил паспорт гражданина ДНР, был выдвинут от этой самопровозглашенной республики участником музыкального конкурса "Евровидение", а потом внезапно паспорта ДНР лишился.

Однако песню для "Евровидения", как оказалось, Джигурда уже успел подготовить. Он презентовал музыкальное произведение прямо во время пресс-конференции. "Я предупреждаю, что это черновик, который был написан, когда я в ДНР поехал", – цитирует Никиту НСН.

Зашла речь и о личной жизни Джигурды. По словам артиста, несмотря на всякого рода компрометирующие материалы (к примеру, видео, на котором Никита занимается сексом с Людмилой Браташ), он верен жене Марине Анисиной. "Я не могу изменить Анисиной, и она это знает. Ей клепали доказательства, а она говорила – “покажите видео”. Любовь – это мы. Я сотворил миф, девять лет я доказывал миру, что каждая женщина – это богиня. Марина, я ради нее повенчался, прошел обряды!" – заявил Джигурда.

Более того, Никита опроверг подлинность видеоролика, на котором распекает фигуристку за то, что она якобы алкоголичка. "Пьяный ролик мы срежиссировали. Все, что вы на нем видели, неправда. Выдумка", – сообщил артист. По словам Джигурды, даже после развода они с Анисиной регулярно общаются.

"Пока мы с Мариной в свободных отношениях. Но она моя венчанная жена. Делайте выводы сами. Общаемся по телефону. Ежедневно с ней и детьми", – рассказал Никита. К слову, недавно артист посещал Францию, откуда сделал несколько публикаций в Instagram. На фото и видео Никита запечатлен с детьми: сыном Миком-Кристом и дочерью Эвой-Владой.