Максакова проигнорировала день рождения дочери

Дочь Марии Максаковой Людмила справила день рождения. Однако мать предпочла проигнорировать праздник наследницы, оставшись на Украине.

Журналисты узнали о том, что дочь Марии Максаковой Людмила отпраздновала день рождения, благодаря официальной страничке в социальной сети Instagram ее племянницы Анны. В своем аккаунте она опубликовала фотографию, на которой нежно обнимает девочку. "Моя маленькая, любимая принцесса, ты уже такая взрослая стала, будь счастлива! Мы все тебя очень любим! Я всегда рядом❤" – подписала трогательную фотографию Анна Максакова.

Неизвестно, смогла ли связаться с дочерью Мария, чтобы поздравить ее с праздником, однако можно утверждать, что на дне рождения оперной дивы не было. После смерти мужа Максакова предпочитает лишний раз не "светиться". Даже концерт, который она планировала устроить в конце марта, почтив память покойного супруга, Мария в последний момент отменила.

Напомним, муж Марии Максаковой, экс-депутат Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу. Киллер выстрелил в него несколько раз – раны оказались смертельными. Экс-депутат умер мгновенно. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа.

Публикация от Аня Максакова (@a_maxakoff) Апр 5 2017 в 11:43 PDT

На девятый день после убийства мужа Максакова планировала дать концерт. Руководитель коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов, который занимался продвижением и пресс-поддержкой концертов в России таких мировых звезд, как Майкл Джексон, Мадонна, Лучано Паваротти и Пол Маккартни, был уверен, что смерть мужа добавила певице популярности. Поэтому в Украинском доме, где 31 марта собиралась петь самая знаменитая вдова России, ожидался "переаншлаг".

Вот только буквально через неделю после смерти Вороненкова на своей страничке в социальной сети Facebook сделала объявление о переносе своего выступления. "Друзья, концерт, запланированный на 31 марта переносится. Я обязательно спою в память о моем любимом Муже в другой день", – написала безутешная вдова.