Анисина напала на подругу Джигурды

Фигуристка Марина Анисина рассказала свою версию взаимоотношений между бывшим мужем, актером Никитой Джигурдой, и его экс-директором Антониной Саврасовой. По словам спортсменки, Антонина долгое время жила за счет прославленного артиста.

Анисина возмущена недавним интервью Саврасовой, в котором та говорила, что актер и его жена буквально обезумели от огромного наследства. Бизнес-леди Людмила Браташ по завещанию оставила на тот момент еще супругам около миллиарда рублей.

"Наглости и алчности Антонины Саврасовой-Абрамовой – нет предела! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – написала в Instagram Анисина. – Давая интервью, говоря, что люди слепнут, когда на кону стоят деньги – это она говорит о себе. С Саврасовой-Абрамовой я и мой бывший супруг Н.Д. не общались почти 9 лет, с того момента, когда я ее отстранила от нашей семьи, приложив много усилий, т.к. уже 9 лет назад Антонина закатывала истерики, учиняла скандалы и интриги за нашей спиной, всегда подливала масла в огонь и настраивала меня против Яны Павелковской (бывшей жены Н.Д.). У нее всегда была манера прилепиться к известным людям, как Химичев, Джигурда и т.д. и ходить за ними тенью и жить за их счет,очень даже удобно,еще и возвести себя в статус "директора".

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Янв 6 2017 в 5:50 PST

Марина утверждает, что Антонина поссорила ее с мужем. "Антонина и в это раз буквально вцепилась в Джигурду, даже когда он ей говорил, что не нуждается в ее помощи! Ей было на все наплевать, т.к. она связалась со мной и открытым текстом сказала, Марина мне нужно заработать денег, я получаю 10000 руб., давай сделаем побольше телепрограмм, я буду тебя поддерживать против Джигурды, ты пойми мне очень нужны деньги.... Когда мы с Никитой стали общаться по тел., мы поняли, что она мне говорит про каких то любовниц, которые ходят к Джигурде, а Евгений – наш водитель, подтверждает, что их в помине не было! Никите она рассказывает,что у Анисиной любовник, который дарит дорогие подарки – это тоже ложь!" – продолжила спортсменка.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Мар 30 2017 в 3:35 PDT

На этом фигуристка не остановилась. "Мне очень жаль эту несчастную,одинокую женщину! Ее давно уже умные люди просчитали, а ей все хочется известности! Когда я увидела, что Тоня пишет о том, что "Переспать с Никитой проблем не было", тут мне стало совсем ее жалко. Ведь так просто посмотреть на меня и на женщин,которые были рядом с Никитой и сразу становится понятна злость Антонины. Джигурда не смотрел на нее, как на женщину!" – поведала она.

По словам Анисиной, Саврасова буквально рыдала на их свадьбе. "Антонина не могла сдержать слез, понимая, что Джигурда влюбился по настоящему в сильную, красивую женщину, с которой Тоне будет очень тяжело справиться и плести свои интрижки! Так мечта девственницы рухнула!" – торжествует спортсменка.

Напомним, в ноябре 2016 года Марина Анисина подала на развод с Никитой Джигурдой. По ее словам, причиной разрыва стало безответственное поведение актера по отношению к ней и к детям.