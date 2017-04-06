Неожиданная версия развода Питта и Джоли

Громкий развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли до сих пор не дает покоя фанатам. Недавно открылись новые скандальные подробности жизни звездной пары.

По слухам, непоследнюю роль в разводе сыграл брат Анджелины Джеймс Хейвен. По словам режиссера документального фильма о разводе Питта и Джоли Яна Гальперина, родственник актрисы буквально поселился в их доме.

"Джеймс был настолько близок к их семье, что фактически жил с ними, – заявил Гальперин. – Это доконало Брэда. Он предъявил Энжи ультиматум: или он, или я!"

Что интересно, слухи о неприлично близких отношениях между Анджелиной и ее братом возникают не впервые. Несколько раз папарацци удавалось запечатлеть, как родственники... целуются за кулисами. А в 2000 году поклонники наблюдали страстный поцелуй Анджелины и Джеймса на красной дорожке, пишет Radar Online.

"До меня доходят слухи об инцесте, – высказывался Брэд. – Тем не менее я понимаю, что это был главным образом рекламный трюк, и это сработало, но с другой стороны, многие считают, что поцелуй был слишком страстным".

Официальную версию – будто бы Анджелина решила порвать с мужем из-за его агрессивного отношения – Гальперин считает неправдоподобной. "ФБР полностью оправдало Питта", – замечает режиссер.

По словам Яна, сейчас Джеймс и Анджелина вместе занимаются воспитанием детей. Брэда же очень беспокоило назойливое внимание со стороны шурина. "Ему не нужна была еще одна няня, потому что у них было уже много нянь", – продолжил Гальперин.

Напомним, Джоли подала на развод в сентябре 2016 года. Поводом для разрыва послужила ссора актера с одним из сыновей в самолете.