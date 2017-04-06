Молодой муж накинулся на друга Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева сделала объявление – нашелся ее четвероногий друг, кот Фофан. Примечательно, что его поймал молодой муж телеведущей, хоккеист Игорь Макаров, буквально накинувшись на любимца жены.

Терзания Леры Кудрявцевой относительно ее кота Фофана наконец закончились. Больше недели безутешная телеведущая разыскивала пушистого любимца по поселку, подключив к поискам друзей, знакомы и просто неравнодушных поклонников. Лера по-настоящему переживала, но не теряла надежды обрести котика.

Ее усилия не пропали даром. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кудрявцева опубликовала фотографию с запечатленным на ней четвероногим питомцем и сделала радостную подпись. Лера сообщила, что Фофан (кличка кота. – Прим.ред.) наконец нашелся.

"Ребята !!! Нашли у соседей на территории , проследили по камерам охранники соседа !!! Причём их территорию мы обходили раз 100 🙈Он сидел внутри железных балок , которые были навалены горой !!! Насыпали около корм, звали , он начал мяукать , но не выходил, а забился еще больше 🙈" – поведала Кудрявцева.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Апр 5 2017 в 5:16 PDT

Далее Лера рассказала, как сидела и "умоляла его выйти". "В конечном итоге он тихо вышел на корм и муж в прыжке ,как Ренат Дасаев накрыл Фофу 🙈🙈🙈 Урааааа 😂😂😂😂😂Худой, замученный, хромой – завтра к ветеринару 🐱Спасибо вам мои подписчики за участие !!!! Большое спасибооооо ❤❤❤ Выдохнула и расплакалась 😥 Вот как бывает !!!" – завершила свой рассказ популярная телеведущая.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Апр 2 2017 в 3:26 PDT

Отметим, что четвероногий друг Леры настоящий рецидивист. Он не впервые убегает от хозяйки. Так, в феврале Фофан уже терялся, однако не на столь долгий срок. Котейка сбежал под покровом ночи. Примечательно, что Лера обнаружила пропажу лишь тогда. когда услышала мяуканье под окном. Впустив кота домой, Кудрявцева обнаружила, что он был черный как сажа.

"Черный, грязный, перепачканный сажей 🐱 кот ! Приполз заспанный муж и с возгласом " это чо за ***** такая" мы в 5 утра драили нашего кота, но отмыть так и не смогли, – посетовала Кудрявцева в своем аккаунте. – В грязи были мы, кот, ванная комната, полотенца и полы!"