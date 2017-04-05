Плющенко вынудил Бледанс пойти на жертвы

Губы актрисы будут публично разрезаны. К счастью, в виде торта.

Актрисе и телеведущей Эвелине Бледанс сегодня исполняется 48 лет. Корреспондент Dni.Ru дозвонился до звезды, чтобы поздравить с днем рождения. "Отмечать я начала еще вчера, – рассказала Эвелина, – пригласила Ольгу Кабо, Алису Гребенщикову и других своих знаменитых подруг на открытие шоу-рума, где представлена моя авторская коллекция одежды. А сегодня меня первым поздравил супруг Александр. Он закончил работу над очередным проектом в качестве режиссера и посвятил его мне. Ну а днем собираю друзей на обед".

Обычно торжественные приемы дают вечером, но у Бледанс был весомый поводу сдвинуть торжество. "Я с сыном Семеном приглашена на открытие ледовой академии Евгения Плющенко. Поэтому пожертвовала вечером и решила собрать узкий круг друзей в обед. Темой торжества станут мои губы. В зале среди столов мы поставим мольберты, раздадим гостям краски и все будут рисовать мою выдающуюся часть лица. В виде огромных губ будет сделан и праздничный торт. Резать его будем все вместе".

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Апр 5 2017 в 8:37 PDT

К счастью, собственные губы Эвелине резать не надо. "В качестве эксперта я часто участвую в различных ток-шоу, посвященных красоте. Хирурги, которых я прошу оценить меня в этих программах, в один голос говорят, что еще лет десять можно серьезно не беспокоиться. Но и потом важно, чтобы после всех хирургических манипуляций лицо не изменилось до неузнаваемости, как у многих превратившихся в кукол коллег", – считает Бледанс.