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Четырехлетнему сыну Бледанс сделали операцию

Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Фото: instagram.com/bledans
Актриса Эвелина Бледанс впервые рассказала о серьезной операции, которую недавно перенес ее четырехлетний сын Семен Семин. По словам Эвелины, самый тяжелый этап уже позади. Но через год мальчика ожидает еще одно хирургическое вмешательство.
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"До сих пор мы никому не рассказывали об этой проблеме, но сразу после рождения Семочке диагностировали врожденный вывих надколенников обеих ног. Когда сыну только исполнился годик, в Москве хирург-ортопед порекомендовал сделать ему срочную операцию. Сказал, что само это не исправится, поскольку у него коленная чашечка ни на чем не держится", – цитирует актрису HELLO.RU

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Но артистка не унывает: "Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна. Не порок сердца, который нам сначала диагностировали: у Семы в течение первого года жизни не закрывалось "окошко" в сердце. Мы были под наблюдением, проходили необходимую диагностику. С возрастом окно затянулось, но проблемы с коленями так и остались".

Бледанс призналась, что сначала старалась решить вопрос неоперабельным путем. Тем более что многие ортопеды уверяли Семиных родителей в том, что это возрастное, и постепенно все исправится. "Делали массажи, грязевые аппликации, ездили на моря – плавали, ныряли, проходили курс иглоукалывания, лечились магнитами", – говорит Эвелина.

Но шли годы, а лучше мальчику не становилось."Из-за нашей проблемы собрали консилиум ортопедов, все они приняли решение, что Семена надо срочно оперировать, потому что у него кости трутся друг об друга, причиняя боль. И действительно, я замечала, что иногда, когда он нервничает, то щелкает коленной чашечкой", – делится сокровенным артистка.

По ее словам, после операции ее сын на протяжении четырех месяцев был лишен возможности наступать на ногу, гулять, плавать и резвиться и для нее это был один из самых тяжелых периодов в жизни. "Я еле сдерживала слезы, когда смотрела на него после операции, но понимала: ребенок не должен видеть мое волнение. Нога была в гипсе от паха и до самых пальчиков", – продолжает Бледанс.

Сейчас Семен отдыхает вместе с мамой в Таиланде. Там мальчику сняли эластичный бинт, и он смог вернуться к активной жизни. "Печально то, что на второй ножке у Семы точно такой же дефект, и через год нам придется делать еще одну операцию", – заключила артистка.

Автор: Люсьен Горячая15 января 2017, 14:32

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