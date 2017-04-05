Звезда "Дома-2": Я здесь больше не могу!
"Лиза всю неделю звонила мне и говорила: "Отправляйте меня! Я не могу здесь больше жить! Я не могу ему объяснить, что мы больше не вместе. Подскажите, как доказать, что все, отношения закончены?" – рассказала ведущая программы Ольга Бузова.
Объявить бойфренду о расставании Лиза решила весьма оригинальным способом. Девушка планировала на лобном месте вылезти из торта в откровенном наряде и тем самым показать, что имеет право делать все, что хочет. Но в последний момент звезда все же решила рассказать любимому о готовящемся перформансе. И Барзиков был страшен в гневе.
"Ваня ногами разбил этот торт, – продолжила Бузова. – А теперь они сидят вместе, держатся за ручку". "Я действительно хотела поставить с Ваней точку и всеми силами пыталась отвадить его от себя", – призналась Полыгалова. "А проблема в этом – безвыходность. Мы не знаем, как решить проблему, мы только можем от нее убежать", – выкрикнул Иван.
Дом-2: Безысходность от Дом-2 на Rutube.
Другие участники проекта выразили мнение, что и за периметром Лизу и Ваню ждут те же самые проблемы. Кое-кто предположил, что они адреналинозависимы, и посоветовал ребятам вместе заниматься экстремальными видами спорта.
Напомним, влюбленные уже не первый раз сталкиваются с серьезными трудностями на пути к своему счастью. Особенно несладко приходилось Лизе. "Мне кажется, что у Вани уже не те чувства, – поделилась она, – и я боюсь, что потом будут уже другие отношения совершенно, понимаете? Что я всегда буду подбирать слова и бояться сделать лишнее движение. Просто потому, что он мне потом скажет: "Все, давай, пока".
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