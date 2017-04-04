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Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили обозвал Катю Лель

Катя Лель. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Знаменитый журналист и телеведущий Отар Кушанашвили за свой острый язык успел приобрести немало недоброжелателей среди звезд. Популярная певица Катя Лель не из их числа. Если критик и обзывает артистку, то только ласково и любя.
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Принято считать, что настоящей дружбы в жестоком мире шоу-бизнеса, где все друг другу завидуют и вредят, не бывает. Однако есть масса примеров, развенчивающих этот миф. Например, Катя Лель и Отар Кушанашвили приятельствуют уже "-дцать лет" и всегда искренне радуются встрече.

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 Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

Тележурналист не жалеет лестных слов для певицы, ведь она по первому зову готова приехать к нему в студию на эфир. И если Отар в шутку обзывает Катю кривлякой, то она не обижается. Своей верной подруге журналист посвятил позитивное сообщение в Instagram.

"БЛАГОЧЕСТИВАЯ КАТЯ @katyalel777, это кривляка высшей квалификации, самородный талант, известный своей экстатической линией поведения; скучающий по твоему Благоверному в качестве собут... пардон, собеседника. Именно в дни, когда мир в огне, надо поднимать настроение друг другу, с каковой целью я и пишу сию эпистолу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – объяснил свое внезапное обращение к исполнительнице Кушанашвили.

Катя вызывает у телеведущего массу положительных эмоций. "Как славно, что мы так ненавязчиво дружим, славный ты мой человечек! Семье кланяюсь. Будем беречь друг друга от зла вселенского", – пообещал Отар, растрогав поклонников.

Примечательно, что многие подписчики Кушанашвили не на шутку удивились таким нежностям, ведь обычно он высмеивает знаменитостей довольно жестко. Например, недавно муж Ксении Бородиной Курбан Омаров даже объявил на Отара охоту. Бизнесмен посчитал, что журналист оскорбил его супругу.

"Ксения Бородина в роли морального авторитета – это как человек по фамилии Кокорин, который называется футболистом. Если Ксения Бородина, набросив прокурорскую мантию, кого-то судит, то это полный пипец", –  сделал выпад в сторону телеведущей Отар на съемках программы “Пусть говорят”.

“Ты знаешь, что я хочу пообщаться с тобой и избегаешь этого. Если ты мужчина хотя бы позвони. У тебя есть мой номер. P/S Я уважаю старших если они сами себя уважают”, – написал разгневанный Омаров на своей странице в Instagram. Поговаривают, что темпераментным мужчинам удалось разойтись миром, без ненужного рукоприкладства.

Автор: Елена Алешина4 апреля 2017, 13:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездная тайная вечеря Кати Лель

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