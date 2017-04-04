Дмитрию Нагиеву желают здоровья в день траура

Сегодня, 4 апреля, популярный актер и шоумен Дмитрий Нагиев отмечает юбилей. Однако его праздник омрачен трауром, который объявили в связи с происшедшим в санкт-петербургском метро терактом.

Дмитрию Нагиеву исполнилось 50 лет. Сам артист с большим сомнением относится к своим дням рождения. "Для меня это не праздник, скорей бы он закончился. Я очень его не люблю, тем более когда начинается щелканье цифрами. Абсолютно правильно говорила Виктория Токарева – раньше летело время: январь, февраль, март, сейчас летит: осень, зима, весна. Недавно прочитал хорошую фразу: "– А что это пролетело? – Это полгода, они здесь часто пролетают", – говорил в недавнем интервью Нагиев.

Однако пессимизм артиста щедро разбавляется положительными эмоциями его многочисленных поклонников. Так, на официальной страничке Нагиева в социальной сети Instagram под свежей публикацией актера подписчики оставили множество поздравлений и пожеланий своему любимцу. "Дмитрий! Поздравляю Вас с днем рождения! Вы– уникальный, самый– самый, лучший! На фоне Вас все мужчины кажутся скучными и пресными. Как жешь жить , когда Нагиев такой ОДИН???!!! Пусть рядом с Вами будут только искренние и преданные...! Желаю счастья!", "С Днем Рождения! !! Вы пример настоящего мужчины", "С Днем рождения!!!! Здоровья, успехов в работе, творческих побед, движения только вперёд, еще 25 лет творческой деятельности!!!!! 💐💐💐🎉🎉🎉", "Димусь с днем рождения ты самая ,,лялька,, из всех ребенков носящих брюки 😂и самый самый мужчина настоящий 💋👍😘😘😘😍", "С Юбилеем, наш лучший, любимый, неповторимый, божественный!!)))", "С юбилеем!!!! Счастья, здоровья и всех благ!!!!! Ты лучший!!!!! 😍" – рассыпались в комплиментах и поздравлениях поклонники.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Апр 3 2017 в 2:30 PDT

Дмитрий Нагиев, пожалуй, один из самых востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе. Ему удалось не только успешно воплотить на экране таких ярких персонажей как прапорщик Задов и физрука Фому, но и избавиться от этих образов благодаря ведению таких передач как "голос" и "Голос.Дети".

"Я совершенно не боюсь быть смешным в кадре как персонаж. Я гораздо больше стесняюсь быть смешным как Дима Нагиев в жизни. А жизнь порой подкидывает ситуации, в которых не получается быть Терминатором", – высказался в своем прошлом интервью актер.

Отметим, что юбилей Нагиева несколько омрачен тем обстоятельством. что сегодня объявлен день траура. Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Погибли по меньшей мере десять человек, еще 50 пострадали. Сообщалось, что бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".