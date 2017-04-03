Тарасов без носков вывел девушек из себя

Футболисту влетело из-за брошенной жены. Его осудили за любовь к машинам и "шмотью".

Футболист, полузащитник и второй вице-капитан московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов лишь хотел показать, какой он крутой парень. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал явно рекламный снимок, на котором запечатлен в новой футболке возле дорогой машины. В автосалоне стоимость подобного авто достигает 19 миллионов рублей. Поражают и номера у "игрушки": Т023АР – Тарасов играет под номером 23.

Носков на Тарасове, как на Остапе Бендере в романе "12 стульев", не было. От поклонников не ускользнуло это пикантное обстоятельство. Кто-то пытался оправдать это своеобразием стиля, но в основном фанаты сошлись во мнении, что вид у футболиста довольно странный. Сам же спортсмен традиционно игнорирует нападки фолловеров и не реагирует на критику злопыхателей и завистников.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Апр 3 2017 в 3:11 PDT

Интересно, что снимок, который, по мысли Тарасова, очевидно, задумался как привлекающий внимание, вызвал преимущественно негативную реакцию. "Предатель, не знающий что такое любовь!", "Решил Бузову по рекламе перегнать? А сам-то такие слова писал... Да один сапог с ней! На старость зарабатывает!", "В голове только тачки, шмотки", "Машину жене отдай, подонок, 6 лет прожили, как можно было пользованную машину забрать, и это мужик, спортсмен", – пишут возмущенные поклонницы.