У Бузовой разрывается сердце после трагедии в метро

Отечественные знаменитости отреагировали на страшную весть о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Так, ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова, родом из Северной столицы, призналась, что ее сердце разрывается.

В социальных сетях отечественные звезды быстро отреагировали на информацию о том, что в петербургском метро прогремел взрыв. Знаменитости выразили свой страх, возмущение и соболезнования жертвам происшедшего. Одной из первых оказалась Ольга Бузова, для которой Северная столица является родным городом.

"Мой родной любимый Питер...родные станции в метро... только увидела в новостях 😢сердце разрывается 💔мысленно с вами🙏🏻 как же страшно это все 😢😢😢" – написала ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2".

Популярная актриса, звезда клипа Сергея Шнурова "Экспонат" Юлия Топольницкая обратилась к своим многочисленным подписчикам с просьбой воздержаться от поездок на общественном транспорте. "Дорогие друзья,не пользуйтесь сегодня по возможности общественном транспортом !В Петербурге час назад произошел взрыв в метрополитене", – сообщила актриса.

Не осталась в стороне сенатор Людмила Нарусова. "Первое, что приходит в голову – это готовы ли все службы организовать спасение людей. Я не знаю, как и вы, я увидела бегущую строку, и все. Подробностей не знаю. Что официально сообщают, то я и знаю. Поэтому только ощущение горя и страха", – цитирует мать ведущей Ксении Собчак НСН.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Апр 3 2017 в 6:03 PDT

"Золотой голос России" Николай Басков посочувствовал жертвам и их близким. "Ужасная трагедия в Санкт-Петербурге........ Мои соболезнования близким и родным🙏🙏🙏 просто нет слов....... шок!!!" – написал певец в Instagram. Поддержал коллегу и Филипп Киркоров. В той же социальной сети он написал: "Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге. Страшная трагедия. Скорблю вместе с вами, любимый город".

У Димы Билана просто не нашлось слов, чтобы выразить свои эмоции. "Вот как это понимать .......отказываюсь понимать такое #питер" – заявил популярный исполнитель. Певица Юлия Проскурякова поделилась своим страхом. "Ужас😳 Соболезную всем близким погибших и пострадавших😢😞 и надеюсь, что скоро мы узнаем, что это было...? терракт или что-то другое..., но людей уже не вернуть и страх и ужас тоже останутся внутри тех, кто оказался сегодня там... в метро....... Жутко и страшно!!!" – призналась исполнительница.