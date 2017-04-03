Киркоров поразил немужским видом

Король российской эстрады появился на подиуме в смешном наряде. По словам артиста, он сознательно идет на провокации – мол, потому и популярен.

Филипп Киркоров готовится отмечать 50-летие. На десять концертов в Кремле билеты уже проданы, притом что место в 17-м ряду партера стоит 30 тысяч рублей. Артист пообещал представить обновленное шоу "Я" в постановке Франко Драгоне, а заодно продемонстрировать интересные костюмы.

На Неделе моды в Санкт-Петербурге Киркоров показал наряды, в которых он будет праздновать юбилей. Создателем коллекции стал один из танцоров певца Влас Владимиров и дизайнер Игорь Гуляев. Надо заметить, что наряды вышли необычными. Веселые ткани, смелые принты, пайетки, нестандартный крой, масса стильных аксессуаров – все вполне в духе поп-короля.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Апр 2 2017 в 2:45 PDT

"Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже видели. Люблю удивлять. Возможно, поэтому я почти 30 лет популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег, да и квартира на Таганке в итоге превратилась просто в склад вещей!" – пояснил Филипп.

Правда, не всем подписчикам Киркорова в Instagram нравится, как он одевается. "Честно говоря, немужской вид", "Такое мужчины носят?", "И это новая мода?!" – прокомментировали пользователи.