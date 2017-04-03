Ольга Бузова всех обманула
Ольга Бузова снова отметилась. После своего феерического выступления в столичном клубе "Облака" новоиспеченная певица отправилась покорять "Крокус Сити Холл". Концертная площадка оказалась заполнена до отказу. Первые ряды заняли представители отечественного шоу-бизнеса и кино. Об этом стало известно благодаря видеозаписи и подписи к ней, которые Ольга оставила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
"Только что закончился мой сольный концерт в Крокусе 😌😌😌 Мне говорили, что с одной песней невозможно собирать такие площадки...но практика показывает обратное💪🏻👸🏻🎤 Приятно, что в первых рядах сидели главные поклонники моего творчества : Константин Хабенский, Леша Чумаков, Юля Ковальчук...и на балконе притаился Джиган, но я его тоже заметила 🤓 Ну, и конечно, спасибо "великолепной четверке" за подтанцовку 💃🏻 Представляю вам шоу-балет "Бузинка" 🍉" – написала Бузова.
Восхищенные поклонники немедленно отреагировали на публикацию Ольги. "Оля, вы восхитительны!!!", "Ты сейчас взелетала🛫только не падай больно будет )) будь счастлива!!", "Оленька ты молодец!!! Будь счастлива❤️", "Вообще умничка. Так держать. Все будет хорошо", "Молодец Оля❤" – рассыпались в комплиментах Бузовой фанаты.
Вот только оказалось, что Ольга всех обманула. На самом деле концерт в "Крокусе" был не Бузовой, а "Прожекторперисхилтона". Если присмотреться на видео (и заодно внимательно прочитать подпись ведущей, в которой та представляет "шоу-балет "Бузинка"), то ясно, что речь идет о Гарике Мартиросяне, Сергее Светлакове, Иване Урганте и Александре Цекало.
К слову, информацию о концерте именно этой четверки, а не Ольги Бузовой, подтвердил и сам Мартиросян. Ранее в своем аккаунте он опубликовал селфи и написал: "Сегодня в КрокусСитиХолл концерт ПрожекторПерисХилтон)! Мчусь... Начало в 19.30, а надо же еще доехать по пробкам – воскресенье, стоит Москва".
А позднее увидев публикацию Бузовой, Мартиросян ретвитнул ее и поддержал шутку такими словами: "Сегодня присутствовали с Ваней Ургантом, Сашей Цекало и Сережей Светлаковым на сольном концерте Оли Бузовой в CrocusCity!"
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