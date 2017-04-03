Ольга Бузова всех обманула

Ольга Бузова выложила неоднозначное видео и сопроводила его подписью, которой буквально всех обманула. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" заявила, что собрала сольный концерт, а среди поклонников ее творчества оказались Константин Хабенский и Алексей Чумаков.

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