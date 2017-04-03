Елену Воробей задержали в аэропорту Киева

Украинские гастроли российской юмористки сорваны. Зрители в негодовании. Но коллеги актрисы нашли оригинальный выход.

Актриса Елена Воробей прилетела в Киев, чтобы выйти на сцену "Октябрьского дворца" в премьерном спектакле "Джекпот с доставкой на дом". Но сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали актрису в аэропорту "Борисполь".

"Сижу в аэропорту города Киева. Неприятная история. Не впустили меня. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и хотели посмотреть классную комедию, – рассказала Елена Воробей. - Закон о том, кто может въезжать на Украину, а кто нет, очень напоминает мне позорную берлинскую стену и палестино-израильские отношения".

На своей странице в социальной сети Воробей негодовала: "Спектакль сорван. Что вы творите?! Держали без воды 4 часа!". Зрители возмущены не меньше актрисы. "Какой дурдом. Это же надо, так боятся России!", – пишут пользователи.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) Мар 7 2017 в 9:16 PST

Надо заметить, что премьера все-таки была сыграна, однако актеры вышли к зрителям без Елены Воробей – на сцене было три исполнителя вместо четверых. "Была полная импровизация. Актеры по очереди играли роль Воробей, постоянно забывали слова. Часть зрителей покинула зал прямо на первом действии, однако большинство все же остались довольными представлением и по завершении спектакля аплодировали артистам стоя", – говорят очевидцы.

Спектакль в Одессе, который должен состояться 3 апреля, очевидно, тоже пройдет без Елены Воробей. Общественные активисты уже пригрозили, что если российскую артистку все-таки пропустят через госграницу Украину, то они сами ее "задержат".

