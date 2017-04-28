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Урганту объявили бойкот

Иван Ургант. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Популярный телеведущий Иван Ургант дошутился до бойкота. Его остроты категорически не понравились жителям города в Липецкой области под названием Лебедянь.
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В программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале" шоумен высмеял новости о ЧП, в результате которого пострадали два человека. Из-за аварии по городу разлились 28 миллионов литров сока.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Власти Лебедяни считают шутки Урганта на эту тему кощунственными и неуместными. Возмущенные жители затопленного города объявили телеведущему бойкот.

"Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь – мы его теперь не пустим, –  заявил первый заместитель главы администрации Лебедянского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань. – Что, мы свиньи?"

Чиновник подчеркнул, что трагедия не может быть поводом для шуток. "Это же не первое апреля! Здесь беда, люди едва не погибли, двух человек в течение нескольких часов снимали с 40-метровой высоты, – цитирует возмущенного Валерия сайт Gorod48.ru. – Я Урганта не уважаю, а его слова считаю обидными и глупыми".

В своей речи Иван от души посмеялся над последствиями ЧП. "Неприятная новость, связанная с аварией, пришла к нам из Липецкой области. Несколько тонн сока, разлившегося во вторник в результате обрушения склада экспериментального консервного завода "Лебедянский", стекают по улицам города Лебедянь в реку Дон", – рассказал зрителям ведущий "Вечернего Урганта".

"И следующая новость: Липецкая область с сегодняшнего дня переименована в Липкую область. Сейчас готовится переиздание романа Михаила Шолохова с названием "Сладкий Дон". Свершилось пророчество Юрия Антонова: пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, а на Томатной улице я постою в пюре... Я обращаюсь к местной администрации: это не авария, друзья, не думайте, что это авария – это удача. Не убирайте улицы! Дождитесь теплой погоды: сок начнет бродить. Падайте в лужи – и вот вам и День города!" – под громкий хохот зала посоветовал шоумен.

Автор: Елена Алешина28 апреля 2017, 19:07

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