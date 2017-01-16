"Наливные яблочки" жены Михайлова взорвали Сеть

Стас Михайлов решил немного пошалить, показав супругу Инну в весьма неожиданном. но пикантном ракурсе. Снимок жены артиста получил бешеную популярность.

Стас Михайлов и его супруга Инна посетили свадьбу внуки миллиардера Валерия Когана Ирины, которая на днях с пафосом состоялась в Великобритании. Ради такого события популярный певец с женой особенно тщательно выбирали наряды. В итоге, Михайлов появился на мероприятии в черном костюме, дополненном белоснежной рубашкой, а его благоверная – в обтягивающем розовом платье (местами прозрачном, а местами – блестящем) с внушительным декольте.

Собственно, именно его и сфотографировал Михайлов, а потом опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Редкий кадр! Детям до 16...." – подписал Стас, однако потом по какой-то причине удалил это название.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от форм Инны Михайловой. "Вот это красота!!!у Инны всегда целомудренные наряды😊а здесь даже Стас не удержался и сфоткал!!!!😉очень платье красивое и очень идет Инне! Супер!!!", "Действительно. Не просто редкий..редчайший кадр", "Какие формы!!!!!!!", "Радость глаз! Правильный выбор ;)))", "Как же щедро природа наградила эту женщину красотой от макушки до пят!!! Все в ней роскошно!!!", " КАК ТЫ СЕЛФИ НЕ КРУТИ,, ИННА– ПРЕЛЕСТЬ ПОСМОТРИ!!!💕🌷🎸🍒🎂🎁💐💖💞💞💞💞💞💞", "наливные яблочки😜👍" – так охарактеризовали пикантный кадр подписчики.

Фото опубликовано Стас Михайлов (@stas_mihailoff) Янв 15 2017 в 11:02 PST

Фото опубликовано Инна Михайлова (@inamikhaylova) Янв 14 2017 в 11:25 PST

К слову, на свадьбе внучки Когана отметились не только Михайловы. Мероприятие посетили юморист Владимир Винокур, композитор, поэт и исполнитель Игорь Николаев, редкий гость вечеринок певец Александр Серов, бизнес-леди Алла Вербер, поп-король Филипп Киркоров, оперные артисты Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов и многие другие. А развлекали публику сэр Элтон Джон, Мэрайа Кэри и Антонио Бандерас.