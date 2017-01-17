Стас Михайлов: Трагедия живет в нашем доме

Певец рассказал о гибели брата. После случившегося его отец очень изменился.

Старший брат певца Стаса Михайлова был летчиком. Стас обожал Валерия, преклонялся перед ним, гордился его смелостью, силой и благородством. А еще брат обожал музыку. Наверное, поэтому ее полюбил и Стас. Именно Валера показал ему, 13-летнему, как брать аккорды на гитаре.

В возрасте 27 лет Валерий погиб. Вертолет, на котором он летал, рухнул в горах. Стасу вместе со спасателями пришлось искать его тело. Трагедию семьи невозможно описать! "Когда погиб сын, папа поменялся. Но он первым сказал такую вещь: "Хочется отомстить – надо прощать". Вот это удел сильных людей, а не слабых", – рассказал певец.

По словам Михайлова, жизнь его родителей – большой и светлый пример. "То, что они заложили, – во мне. Этот уклад хочу передать своим детям. Все просто: не будешь ты уважать отца и мать – и твои дети не будут уважать тебя. Маленькие должны понимать: проснувшись, нужно поблагодарить Господа за данное им. Хочу, чтобы вся семья на праздники собиралась за столом, была единым целым. Пусть дети в голове осознают, что не всегда все гладко – выдаются и испытания. Потеряв брата, понимаю, как это. Трагедия живет в нашем доме по сей день. Это невозможно завуалировать. Стараюсь родителям не напоминать, не травмировать. Пропустить через сердце такое событие было очень сложно. Хочу ценить каждый день, час, минуту", – цитирует артиста журнал StarHit.