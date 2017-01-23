Шикарная жизнь Стаса Михайлова не дает покоя россиянам

Передача "Пока все дома" и ее ведущий Тимур Кизяков пришли в гости к певцу Стасу Михайлову. Россияне немедленно отреагировали на шикарную жизнь артиста, причем весьма негативно.

Накануне, 22 января, "Первый канал" показал свежий выпуск передачи "Пока все дома". На сей раз ведущий программы Тимур Кизяков стал гостем популярного певца Стаса Михайлова. Примечательно, что Кизякова встретили... одноразовые тапочки.

В разговоре с Тимуром востребованный артист несколько раз повторил, что любит Россию, а у его дочерей "нет другого предназначения", кроме как "вырасти настоящими женщинами, уметь готовить и состояться как жена и мать". В завершение передачи Михайлов подарил Кизякову икону и дорожную Библию. Тимур не остался в долгу и пожелал Стасу и его жене столько детей, сколько сможет позволить здоровье.

Вскоре после выхода передачи в эфир пользователи Сети в пух и прах раскритиковали Стаса Михайлова. В частности, россияне прошлись по излишне, по их мнению, роскошной жизни артиста, на которую тот заработал "собственным трудом".

В принципе, Стас Михайлов ничем не отличается от бомжа. Те тоже едят прямо с мраморной и гранитной плитки pic.twitter.com/cKkUGObxQw — RIP Новости (@riarip) 22 января 2017 г.

Стас Михайлов приехал с гастролями в Вашингтон pic.twitter.com/AtDvgcjKJq — Weburg (@wbrg) 22 января 2017 г.

Также внимательные комментаторы обсудили слова и действия Стаса Михайлова. "Одноразовые тапочки. Почему не бахилы?", "Нувориш. Все красиво, но все слишком.... Избыточная красота интерьера-уже аляповата, избыточная красота нарядов – вульгарна.... Увы", "уметь готовить и состояться как жена и мать". У него жена то состоялась? Сама все готовит?", "Аж передернуло, когда жена Стаса Михайлова с гордостью сообщила Кизякову, что старшая дочь у них живет в Лондоне и вообще подданная Великобритании, но очень любит Россию и Путина. "Патриоты", блин! ))" – высказались пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и более нейтрально настроенные комментаторы. "НЕ понимаю, какой толк на него обижаться? Он же кто? РЕСТОРАННЫЙ ЛАБУХ из "сочей"! Ресторанный лабух это не профессия! Это МИРОВОЗЗРЕНИЕ! Он им и остался! И останется, пусть у него хоть еще десять мраморных столов появится! Что же касается патриотизма, то промолчу. А то задохнусь от радости!", "Его ли это все? Может просто это холл арендованного дома для съемок, дабы пустить пыль в глаза. Ну, а если его, ну и флаг ему в руки, что так возбудился то народ? Заработайте и живите так же, кто Вам мешает .... " – призвал к активным действиям недовольных роскошной жизнью Михайлова блогер.