Джоли вернула Питта в семью

Актриса Анджелина Джоли вновь прокомментировала свое отношение к бывшему мужу, артисту Брэду Питту. Она заявила, что до сих пор считает его членом своей семьи и замечательным отцом.

Звезда американского кинематографа в интервью ABC News ответила на вопрос ведущего, считает ли она и теперь Брэда Питта замечательным отцом. "Конечно. Мы всегда будем семьей. Всегда", – сказала Анджелина Джоли, выдержав небольшую паузу.

Между тем она отметила, что на данный момент для нее важнее всего здоровье семьи. "Мы станем сильнее, когда выберемся из всего этого", – сказала Джоли. Напомним, по информации СМИ, актриса на фоне скандального развода с Брэдом Питтом наладила отношения со своим отцом.

Ранее артистка уже говорила журналистам, что после расставания с мужем все ее внимание переключилось на шестерых детей, которых прежде она воспитывала вместе с Питтом. "Вся моя семья, мы все переживаем тяжелые времена. Я фокусируюсь на своих детях, на поиске выхода из этой ситуации. Мы навсегда останемся семьей. Когда мы выберемся, мы станем сильнее и ближе", – сказала Анджелина Джоли в интервью телеканалу BBC.

Отметим, что очередной скачок интереса к личности актрисы вызван премьерой фильма "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи", режиссером которого выступила сама Анджелина Джоли. На первый показ фильма артистка привезла с собой в вышеназванную страну всех шестерых детей.

Напомним, Питт и Джоли состояли в романтических отношениях с 2005 года, однако поженились они только в 2014 году. Спустя некоторое время актриса обвинила своего мужа в чрезмерном увлечении спиртными напитками и рукоприкладстве в отношении их детей. В результате 19 сентября 2016 года одна из самых известных пар Голливуда окончательно распалась.