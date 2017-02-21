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Джоли вернула Питта в семью

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS
Актриса Анджелина Джоли вновь прокомментировала свое отношение к бывшему мужу, артисту Брэду Питту. Она заявила, что до сих пор считает его членом своей семьи и замечательным отцом.
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Звезда американского кинематографа в интервью ABC News ответила на вопрос ведущего, считает ли она и теперь Брэда Питта замечательным отцом. "Конечно. Мы всегда будем семьей. Всегда", – сказала Анджелина Джоли, выдержав небольшую паузу.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

Между тем она отметила, что на данный момент для нее важнее всего здоровье семьи. "Мы станем сильнее, когда выберемся из всего этого", – сказала Джоли. Напомним, по информации СМИ, актриса на фоне скандального развода с Брэдом Питтом наладила отношения со своим отцом.

Ранее артистка уже говорила журналистам, что после расставания с мужем все ее внимание переключилось на шестерых детей, которых прежде она воспитывала вместе с Питтом. "Вся моя семья, мы все переживаем тяжелые времена. Я фокусируюсь на своих детях, на поиске выхода из этой ситуации. Мы навсегда останемся семьей. Когда мы выберемся, мы станем сильнее и ближе", – сказала Анджелина Джоли в интервью телеканалу BBC.

Отметим, что очередной скачок интереса к личности актрисы вызван премьерой фильма "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи", режиссером которого выступила сама Анджелина Джоли. На первый показ фильма артистка привезла с собой в вышеназванную страну всех шестерых детей.

Напомним, Питт и Джоли состояли в романтических отношениях с 2005 года, однако поженились они только в 2014 году. Спустя некоторое время актриса обвинила своего мужа в чрезмерном увлечении спиртными напитками и рукоприкладстве в отношении их детей. В результате 19 сентября 2016 года одна из самых известных пар Голливуда окончательно распалась.

Автор: Олег Шивалов21 февраля 2017, 22:01

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