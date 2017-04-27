Отечественные СМИ сообщили радостную новость: Полина Гагарина во второй раз стала мамой. Ребенок певицы появился на свет в одной из лучших московских клиник.

Счастливое событие произошло 26 апреля, но журналисты обо всем узнали только сейчас. Гагарина слишком уж тщательно скрывала от общественности свою личную жизнь.

По информации сайта "7 Дней", малыш появился на свет в одной из лучших столичных клиник. Пол новорожденного Полина пока не называет.

Отцом второго наследника звезды стал ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков. У Гагариной подрастает сын Андрей от ее предыдущего брака с актером Петром Кисловым.

Примечательно, что утром 27 апреля (на следующий день после родов) артистка поделилась в Instgram снимком, на котором она запечатлена с огромным животом. Так она выглядела, когда была в положении. До этого дня свою беременность Полина не подтверждала и просила уважать неприкосновенность ее личной жизни.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Апр 26 2017 в 1:24 PDT

"Моя новая песня #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ продолжает штурмовать хит– парады. А это фото я просто оставлю здесь 💛 #полинагагарина #гагаринапоехали Фото любимого @isxakov", – подписала красивый кадр артистка, у которой начался новый, счастливый и незабываемый этап в жизни.

К слову, как бы Полина ни скрывала свое интересное положение, ее коллега по сцене Сергей Лазарев – вольно или невольно – рассекретил ее беременность, когда поздравлял с 30-летним юбилеем некоторое время назад.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Дек 18 2016 в 12:29 PST

"Полинаааааа!!! С Днем Рождения!! 🎈🎉🎂🎊🎁 ты мега-талантливая певица, абсолютный профи в своем деле, замечательный человек и хороший друг! В тебе сочетаются очень много качеств, которые делают тебя уникальной, поэтому любовь многомиллионной аудитории– это абсолютно заслуженно и логично! Я Желаю тебе держать успех за хвост еще много-много лет!! Поздравляю с Днем Рождения, с Выходом новой песни "Драмы больше нет" и конечно с ожидаемым прибавлением в семье... люблю! Уважаю! школа-студия МХАТ Forever))) ❤❤❤🎈🎉🎊🎊😍😍😍" – написал Лазарев.