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Охрана не отходит от палаты больного Тимати

Тимати. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Тимати попал в больницу. Известный рэп-исполнитель пожаловался на боли, и теперь охрана буквально не отходит от его палаты.
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В одну из лучших частных клиник Москвы певец Тимати приехал на дорогом автомобиле "Гелентваген". 33-летний Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) обратился к врачам с жалобами на боли. В медицинском учреждении артисту предложили пройти полное обследование у кардиолога и терапевта.

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Охрана не отходит от его палаты, компетентно сообщает Life.ru. После диагностики медики поставят диагноз Тимати и назначат лечение.

Интересно, что в то время, как журналисты "обнаружили" Тимура Юнусова в столичной клинике, да еще и в палате, сам исполнитель выложил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен в лифте с черным роботом. Впрочем, если внимательно рассмотреть задний фон, то можно предположить, что рэпер действительно находится в больнице. В подписи к снимку Тимати предпочел не прояснять информацию.

Ранее Тимати и Филипп Киркоров презентовали песню "Последняя весна". Это первая общая работа с тех пор, как гиганты отечественного шоу-бизнеса разругались в пух и прах. О сотрудничестве с рэпером Филипп высказался так: "Худой мир лучше доброй ссоры – со времен Цицерона эта мудрость не теряет актуальности. Особенно, когда подходишь к такому рубежу, как 50-летний юбилей. Время оглянуться назад, простить старые обиды и двигаться вперед. Хорошо, когда вчерашний враг становится не только другом, но и творческим партнером".

Тимати не остался в долгу. Он написал на своей страничке в соцсети: "Если бы мне семь лет назад назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филипом Киркоровым, я скорее всего бы рассмеялся ему в лицо. Сегодня я презентую вам совместный клип и песню "Последняя Весна", и не буду лукавить, я не знаю ни одного артиста который по факту спел бы лучше этот припев!!! Мораль здесь проста: двое состоявшихся взрослых людей с определенно не простой историей взаимоотношений )) сочли творческую часть более важным аспектом на сегодняшний день, чем истекшие по сроку годности обиды, претензии и предъявы".

Автор: Наталья Аряева26 апреля 2017, 10:59
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