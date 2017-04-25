Что случилось с внешностью Ксении Собчак
Поводом для разговоров послужил показ известного дизайнера Александра Терехова, украшением которого стали Матильда Шнурова, Ника Белоцерковская и Ксения Собчак. Последняя прошлась по подиуму в брючном костюме пудрового цвета, изюминкой которого стала нитка жемчуга, спускавшаяся ниже талии телеведущей.
Впрочем, сама талия у Собчак не прослеживалась из-за широкого наряда, который она демонстрировала. Собственно, эта широта и заставила интернет-пользователей предположить, что Ксения прячет под костюмом округлившийся живот.
В пользу того, что фигура телеведущей далека от идеала, говорит коллаж, который умельцы настряпали благодаря видео, опубликованному в Instagam. На нем видно невооруженным глазом, что у Ксении действительно совсем не плоский живот. А уж о прессе с кубиками и говорить нечего.
Более того, масла в огонь подлило другое видео, на котором женский голос просит Собчак показать живот, который та прикрывает халатом. Телеведущая махнула рукой приятельнице, попросив ее не снимать, а находящийся там же певец Сергей Шнуров лишь только посмеялся. Отметим, что в настоящее время этого видео уже нет на просторах интернета.
Однако говорить о второй беременности ведущей однозначно нельзя. Ведь в ноябре 2016 года Ксения родила первенца. Рожавшие женщины знают, что живот может долго сохраняться после ожидания ребенка, и нужно приложить усилия, чтобы избавиться от него. К тому же вышедшая в свет вскоре после родов Ксения действительно демонстрировала большой живот. Хоть Собчак и известна как маниакально любящая подтянутое женское тело особа, по всей видимости, себе она дала поблажку.
Этой версии придерживаются и пользователи Сети. "Прост живот большой после родов", "Живот после родов", "Просто живот после родов...думаю", "Думаю, просто остался живот и Все", "Да она просто не успела скинуть за первую", "После родов может поправилась", – выразили свое мнение подписчики Instagram. Сама Ксения пока никак не прокомментировала шумиху, которая возникла вокруг ее внешности.
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