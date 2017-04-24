Актер Сафонов попал под запрет на Украине

Известный актер и режиссер Кирилл Сафонов попал под запрет на Украине. Как и певицу Лолиту Милявскую, супруга Александры Савельевой не пустили на территорию страны.

Как сообщают отечественные СМИ со ссылкой на страницу актера в Facebook, Сафонова не ссадили с поезда, как ранее артистку Милявскую, а задержали в аэропорту.

"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну", – с горечью сообщил Кирилл. Однако к этой беде он постарался отнестись философски. "Ну, значит так надо", – смирился с несправедливостью актер.

В данный момент супруг солистки "Фабрики" находится в аэропорту. "Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра", – цитирует Сафонова РИА Новости.

Ранее украинские власти задержали Лолиту Милявскую, которой теперь тоже запрещено пересекать границу Украины. Она опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма в 2015 году.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Апр 23 2017 в 12:39 PDT

До Лолиты в аэропорту Киева развернули назад в Россию известную актрису Елену Воробей. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины продержали пародистку четыре часа без воды. В Instagram юмористка рассказала о своем отношении к решениям властей Украины.

"Сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история. Не выпустили меня. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру, – поделилась переживаниями актриса. – Закон о том, кто может въезжать на Украину, а кто нет, очень напоминает мне позорную берлинскую стену и палестино-израильские отношения".

Также СБУ запретила въезд в страну сроком на три года представительнице России на "Евровидении" Юлии Самойловой. Причиной такого решения стало ее выступление в Крыму.

До этого в черный список Украины попали: российская певица Кристина Си, отечественный актер Максим Самарский, рэпер L'One и звезда 90-х Шура (Александр Медведев).