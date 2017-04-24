Галкин выставил Киркорова на посмешище

Юморист обозвал певца "зомби", а его вид определил как "ужасы нашего городка". Но сделал это, конечно, в шутку и по-дружески.

И когда только Филипп Киркоров все успевает?! Десять дней подряд дает концерты в Кремле, готовится к юбилейному банкету на 1000 гостей, занимается в спортзале, чтобы быть в форме, воспитывает детей, а еще и успевает петь на частных мероприятиях.

Юморист Максим Галкин на своей странице в социальной сети опубликовал фрагмент такого выступления на банкете. На видео видно, как гости танцуют под песню "Снег". Но Киркоров, заметив, что его снимает новый муж Пугачевой, начал корчить смешные рожи. При этом песня наполнена драматизмом и переживаниями. "Разучился любить февраль – он украл тебя навсегда", – поет поп-король. А Максим заливается за кадром тоненьким смехом!

В хештегах к видео юморист обозвал певца "зомби", а его вид определил как "ужасы нашего городка". Но сделал это, конечно, в шутку. С Филиппом Максим давно дружит.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 23 2017 в 10:04 PDT

Поклонникам шутка понравилась. "Ваш смех за кадром бесценен", "Крутой прикол", "Очень сложно определиться, что смешнее – лицо Филиппа или же смех Максима", "Ну и кто скажет, что ему 50?", "А Филипп-то, оказывается, умеет дурачиться, и это его не портит", – пишут фанаты.

Вообще, самоирония – одно из лучших качеств Киркорова. Это признают и его близкие, и коллеги, и друзья. Он умеет посмеяться над собой, и это дает ему право смеяться над другими. Когда несколько лет назад он предложил телеведущей Тине Канделаки выйти за него замуж, то объяснил секрет долгих отношений просто: "У нас с тобой одинаковое чувство юмора и самоиронии, мы с тобой смеемся над одними вещами. Представляешь: нам с тобой по сто лет, а мы сидим под солнышком и смеемся".