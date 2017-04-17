Максакова объяснила свой отказ праздновать Пасху

Мария Максакова не праздновала Пасху, которая в этом году отмечалась 16 апреля. Оперная дива объяснила, почему так поступила, на своей страничке в социальной сети Facebook.

Накануне, 16 апреля, весь православный мир отметил главный религиозный праздник – Пасху. Пока христиане поздравляли друг друга словами: "Христос воскрес! Воистину воскрес!" и разговлялись куличом и ярко раскрашенными яйцами, Мария Максакова сделала на своей официальной страничке в социальной сети Facebook публикацию, повествующую о 55 фактах о смерти Иисуса Христа, которые мало кто знает.

Далее в комментариях православные поинтересовались, что делает Максакова с "использованными обертками для яиц". Мария не стала отмалчиваться, как делают многие знаменитости, не желающие общаться с поклонниками. Оперная дива сообщила, что не красит "ничего". На удивленные вопросы Максакова подробно ответила: "Потому что отмечаю Пасху 14 Ниссана, как это делал Иисус. Бездрожжевой хлеб и вода. Но в любом случае, понимаю и принимаю все остальные обряды и праздники. Главное – сознание того, что Христос Воскрес!"

Далее Мария спохватилась и уточнила, что имела в виду не воду, а вино. Подписчики вдовы экс-депутата Дениса Вороненкова немедленно ее поддержали, сообщив, что отмечали Пасху аналогичным образом. Отметим, что 14 нисана было 11 апреля по григорианскому календарю. В этот день иудеи отмечают праздник Песах, иными словами еврейскую Пасху.

Впрочем, Максакова спела на Пасху во Владимирском соборе в Киеве. Об этом сообщил журналист Юрий Дорошенко на своей страничке в той же социальной сети. "Сегодняшняя пасхальная служба во Владимирском соборе была особенно торжественной и одухотворенной, а возможно, и уникальной. На хорах божественно пела солистка Большого и Мариинского театров России, вдова убитого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", – написал журналист на украинском языке.

"Очевидно, боль от трагедии, грусть по любимому человеку еще долго не уйдут. Мария на традиционное приветствие "Христос воскрес!", наверное, впервые улыбнулась. Взгляните, она уже настоящая дочь Украины", – заявил Дорошенко, опубликовав фото, на котором запечатлен с Максаковой, облаченной в шапочку, вишиванку и юбку с кушаком. Также в храме присутствовал президент Украины Петр Порошенко.