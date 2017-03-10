Лолите трудно петь после пластической операции. Тем не менее, популярная исполнительница не унывает.

Пару месяцев назад одна из самых экстравагантных исполнительниц отечественной эстрады Лолита Милявская решилась на пластическую операцию. "У меня мышцы от вокала провисли. Это недуг всех людей, занятых вербальным трудом. И поправить ослабевшие мышцы – моя обязанность", – объяснила певица. Однако последствия от хирургического вмешательства не самым лучшим образом сказались на певице. Так, у Лолиты возникли проблемы с пением.

"Пока мне тяжеловато петь, поскольку после операции не прошло и двух месяцев. Но я умудрилась съездить в тур по Дальнему Востоку, где разработала свой певческий аппарат", – сообщила корреспонденту Dni.ru Милявская.

Тем не менее, недавно Лолита дала сольный концерт в "Крокус Сити Холл". "Алла Борисовна сказала мне, что не нужно никаких режиссерских трюков – я уже созрела для того, чтобы просто стать и петь, – рассказала Лолита. – И это оказалось очень мудрой и правильной концепцией программы".

Между песнями экстравагантная артистка обсудила коллег по отечественному шоу-бизнесу, причем сделала это в свойственной манере. Лолита прошлась по историку моды Александру Васильеву. "Он говорит, что после 50 женщинам ничего нельзя – ни ноги показывать, ни руки, ни грудь. Но Васильев никогда женщину не знал, как он может об этом судить?"

Милявская отпустила шутку и в сторону зрителей. "Это мой последний концерт, а потом еще я буду на вас зарабатывать прощальным туром", – съязвила Лолита, вспомнив, очевидно, как уходили и снова возвращались на сцену некоторые артисты. Между тем, впереди у нее тур по Дальнему Востоку и концерт в Австралии, билеты на который уже проданы.

