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Как "голые" фото отразились на Ковальчук и Чумакове

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В Сети до сих пор обсуждают предельно откровенные снимки звездных супругов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, обнародованные хакерами. Скандально известный журналист Отар Кушанашвили дал понять, что эта ситуация пошла на пользу артистам.

Продолжение: Хакеры обнародовали фото голого Мити Фомина
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Недавно в Instagram Влада Соколовского появились интимные фото Ковальчук и Чумакова. Оказалось, аккаунт исполнителя взломали кибер-преступники. Певец быстро восстановил свой профиль и удалил компромат на коллег, после чего, давясь от смеха, признался: "Да, узнали мы много нового сегодня... Леха мне за это не платил. В общем, все в порядке... Наши друзья в отличной форме". Однако провокационные кадры уже успели разлететься по Сети.

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Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

Отар Кушанашвили не стал скрывать, что в курсе произошедшего, и высказал свое мнение. "КОВАЛЬЧУК И ЧУМАКОВ. Все эти истории, при всех внешне задорных и очевидно отталкивающих подробностях, ровно об одном и том же: все хотят быть как Джоли с Питтом (до распада, инициированном неврастеничкой, кумиром Ковальчук), как бегемотоподобный Джей-Зи с Бейонсе, как Катчер с простушкой Кунис. Сначала выложить фото, а после отнекиваться, встав в позу", – отметил в свойственной ему ироничной манере Кушанашвили.

Бытует мнение, что когда популярность стремительно падает, для знаменитостей любые средства хороши. Главное, чтобы о них говорили. Выходит, публикация откровенных снимков сыграла на руку Юлии и Алексею, ведь это отличный PR. "Их ли эти фотографии? Это семантический вопрос. О них говорят в очередной раз, "разов" все меньше, – констатировал Кушанашвили. – Каждым разом надо дорожить, как Брюс Уиллис лысиной".

Отметим, что это уже второй случай, когда фотографии с запечатленной на них обнаженной Юлией Ковальчук появились в интернете. Снимки с голой артисткой "всплыли" в Сети в конце прошлого года. Однако сама популярная исполнительница никак не отреагировала на то. что ее личные фото стали достоянием общественности.

К слову, жена Влада Соколовского Рита Дакота высказала предположение, что в этом инциденте виноваты люди, интересующиеся подобного рода контентом. Любители клубнички, одним словом. "После взлома в очередной раз убедилась, что мир сходит с ума. Ведь, понимаете, прикол в том, что не было бы ни грязных желтых газетенок, ни *****передач на топовых федеральных каналах, ни вот таких вот "взломщиков", копающихся в чужом грязном белье, если бы вам не было это реально интересно. Только спрос порождает предложения", – мудро подметила исполнительница.

По мнению Риты, именно во вкусах толпы кроется причина всех бед. "Туда же и радио, и телек, и все остальное: если бы вам не нравилась такая "музыка", такие новогодние шоу, такие передачи, то этого бы не было. Было бы другое, настоящее, вечное, достойное, наполненное интеллектуальным, культурным весом, – убеждена Дакота. – Я помню читала об одном европейском городишке, где люди не пили алкоголь. Им просто не хотелось, наверное, не знаю. А через какое-то время алкоголь исчез с прилавков. Нет спроса, нет смысла торговать, ибо убыточно. Все просто. Если вам однажды надоест обсасывать чужие проблемы, разборки, голые ******, тайные переписки, то это скоро исчезнет с "прилавков". Но...этого не случится. Потому что вам и вправду интересно. Увы".

Автор: Елена Алешина10 апреля 2017, 13:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Горячие фото Алексея Чумакова

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