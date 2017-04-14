Собчак оправдала мужа за секс с Судзиловской

Ксения Собчак оправдала мужа, актера Максима Виторгана, за секс с актрисой Олесей Судзиловской. По признанию скандально известной телеведущей, она была на грани нервного срыва, глядя на то, как они страстно целуются.

Ксения Собчак высказалась о фильме "Яна и Янко", в котором главные роли сыграли ее муж, актер Максим Виторган, и актриса Олеся Судзиловская. Популярная телеведущая посетила показ и поделилась своими впечатлениями в социальной сети Instagram. Причем сделала это Ксения в свойственной себе ироничной манере.

В частности, она призналась, что ей было не очень приятно смотреть, как ее муж участвует в постельной сцене с привлекательной актрисой. "у меня был удивительный новый сексуальный опыт: наблюдать в зале ,вместе с другими людьми на большом экране за тем, как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. Казалось, много чего в жизни было-а такого-никогда:)))" – сообщила Собчак, отметив, что для кого-то это была комедия, а для нее "по-настоящему отвратительное зрелище" (ведущая употребила непечатное выражение на английском языке, которое редакция не может опубликовать в силу этических причин. – Прим.ред.).

Далее Ксения рассказала, что Олеся Судзиловская ей импонирует, и даже оправдала мужа за страсть на экране. "От нервного срыва спасло только то,что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт (я как бы понимаю мужа: тут и я бы не удержалась) и в этой сцене она была на пятом месяце беременности (не от моего вроде)", – написала телеведущая.

В конце Собчак порассуждала на тему того, почему Олеся Судзиловская получает мало предложений играть драматических героинь. "Всегда Судзиловскую считала очень красивой женщиной, которой красота мешает получать харАктерные роли, а тут она просто прекрасна. И смешная, и нелепая, и трогательная. Лучшая ее роль в кино на мой взгляд👏🏻👏🏻👏🏻" – похвалила актрису Ксения Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Апр 10 2017 в 10:19 PDT

Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак оформили отношения в феврале 2013 года. В ноябре 2016 года популярная телеведущая подарила не менее известному актеру сына Платона. Для Ксении мальчик стал первенцем, а вот у Максима есть двое детей от первого брака.