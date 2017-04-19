Малышева высказалась о своем "голом" селфи

Пользователи Сети активно обсуждают "голое" селфи Елены Малышевой, взорвавшее интернет 19 апреля. Телеведущей пришлось высказаться о провокационном снимке.

Ведущая программ "Здоровье" и "Здорово жить!" опровергла подлинность шокировавшего общественность кадра. Фото выглядит как селфи, сделанное в ванной комнате полуобнаженной женщиной в стрингах. Выглядит эта широко улыбающаяся дама один в один как Малышева.

Люди пришли в восторг от тонкой талии и красивой фигуры модели, ее загара и пышной груди. Однако Елена отрицает, что это она запечатлена на снимке.

По словам телеврача, набирающее в Сети популярность изображение – самый настоящий фейк или, другими словами, созданная в фоторедакторе фальшивка. Вероятно, неизвестный умелец каким-то образом вмонтировал лицо звезды в чье-то чужое селфи с помощью фотошопа.

"Этот снимок не имеет ко мне никакого отношения", – заявила телеведущая сайту "Лента.ру". Она добавила, что в интернете по запросу "Малышева голая" можно найти множество подобных сомнительных кадров, сделанных с помощью фотошопа. Елена заверила, что к созданию подобного рода изображений она не причастна.

Телеведущая призналась, что равнодушно относится к такому творчеству, растиражированному по интернету. Гораздо больше сомнений у нее вызывает репутация средств массовой информации, которые это публикуют.

Елена Малышева шокировала соцсети своим голым селфи. Мы просто оставим это фото здесь. И даже без комментариев.https://t.co/u5h6aE1NzA pic.twitter.com/PMy0Bky90y — Пятый канал Новости (@5tv) 19 апреля 2017 г.

Напомним, ранее в профиле "Типичная Малышева" в популярной социальной сети Twitter появилось "голое" селфи, якобы сделанное телеведущей. Сообщение быстро набрало популярность. Позже аккаунт с наделавшим шума снимком был удален или на время забанен. Если попытаться открыть этот профиль, Twitter сообщает, что такой страницы не существует.

К слову, Елену регулярно критикуют за стремление поднять рейтинги своих шоу с помощью обсуждения провокационных тем и наглядной демонстрации процессов в человеческом организме. Наиболее бурное обсуждение вызвал выпуск про обрезание крайней плоти у мужчин, а также сюжеты о том, как правильно какать и сколько раз в день надо пукать.