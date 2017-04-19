Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений

Медики прооперировали Иосифа Кобзона из-за осложнений, вызванных тяжелой болезнью. Легендарный исполнитель находится под неусыпной заботой врачей.

Иосиф Кобзон попал в одну из столичных больниц из-за осложнения тяжелого заболевания. После обследования врачи приняли решение провести операцию. К счастью, хирургическое вмешательство прошло хорошо. Легендарный исполнитель даже пообщался с представителями СМИ. "Все мы люди смертные, все болеем. Все замечательно – лучше, чем хотелось бы", – приводит слова Иосифа Кобзона Life.ru. Певец находится в палате под неусыпным вниманием медиков.

В последнее время здоровье мэтра отечественной эстрады заметно пошатнулось. Так, в ноябре прошлого года Иосиф Кобзон не смог выступить на запланированном концерте. О том, что легендарный исполнитель пропустит мероприятие. организованное Аллой Рид "Еврейские песни", сообщил прямо со сцены Александр Градский.

"Иосиф Давыдович позвонил и сказал, что у него случился приступ. И хотя он все равно очень рвался на концерт, я убедил его, что мы справимся. Я знаю, что он борется с недугом. И желаю ему победить этот недуг!" – сообщил бывший наставник шоу "Голос". Причем зрительный зал, услышав эту информацию, взорвался аплодисментами в поддержку артиста.

Когда встревоженные журналисты связались с супругой Кобзона Нелли, та постаралась их успокоить. "Ничего страшного не произошло, он простудился, был насморк. Он не стал ехать на мероприятие, и, разумеется, извинился перед Градским. Ну что ж, со всеми случается", – опровергла информацию о приступе жена артиста.