Кобзон в пятый раз стал самым богатым
Согласно данным деклараций, опубликованных на сайте нижней палаты, подавшийся в политику Кобзон уже в пятый раз становится чемпионом по доходам среди знаменитых депутатов. Исполнитель заработал в 2016 году 45,57 миллиона рублей. И это, к слову, значительно меньше, чем в 2015-м. Тогда артист стал богаче почти на 100 миллионов рублей.
Вторым по заработкам в 2016-м стал лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов с доходом в 21,88 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая с 15,44 миллиона рублей.
Еще один звездный депутат, российский режиссер Станислав Говорухин, в декларации указал, что его доход в 2016 году составил 13,07 миллиона рублей. Режиссер и народный артист Владимир Бортко заработал около семи миллионов рублей. Актриса Елена Драпеко демонстрирует стабильность: она заработала сумму, аналогичную позапрошлому году – 5,15 миллиона рублей. Доход первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой составил 12,3 миллиона рублей.
Отчитались о прибыли и новички Госдумы. Как сообщает сайт РИА Новости, телеведущая Оксана Пушкина заработала почти девять миллионов рублей, тогда как сын народного артиста РФ Михаила Боярского Сергей в декларации указал, что его доход за прошлый год составил 4,54 миллиона рублей.
Напомним, ранее из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля, общественность узнала, что Татьяна Навка зарабатывает в десять раз больше мужа. Дмитрий Песков в 2016 году получил 12,8 миллиона рублей. Супруга пресс-секретаря, главная звезда шоу "Ледниковый период" Татьяна Навка, принесла в семью 120,8 миллиона рублей.
Востребованная спортсменка с большим отрывом опередила других жен чиновников по уровню доходов за год, оставив далеко позади супругу первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольгу (61 миллионов рублей), жену вице-премьера Аркадия Дворковича, бизнеследи Зумруд Рустамову (60,5) и других.
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