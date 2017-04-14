Кобзон в пятый раз стал самым богатым

В СМИ опубликован список самых богатых звездных депутатов. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон опять обогнал всех своих коллег по Госдуме.

Согласно данным деклараций, опубликованных на сайте нижней палаты, подавшийся в политику Кобзон уже в пятый раз становится чемпионом по доходам среди знаменитых депутатов. Исполнитель заработал в 2016 году 45,57 миллиона рублей. И это, к слову, значительно меньше, чем в 2015-м. Тогда артист стал богаче почти на 100 миллионов рублей.

Вторым по заработкам в 2016-м стал лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов с доходом в 21,88 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая с 15,44 миллиона рублей.

Еще один звездный депутат, российский режиссер Станислав Говорухин, в декларации указал, что его доход в 2016 году составил 13,07 миллиона рублей. Режиссер и народный артист Владимир Бортко заработал около семи миллионов рублей. Актриса Елена Драпеко демонстрирует стабильность: она заработала сумму, аналогичную позапрошлому году – 5,15 миллиона рублей. Доход первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой составил 12,3 миллиона рублей.

Отчитались о прибыли и новички Госдумы. Как сообщает сайт РИА Новости, телеведущая Оксана Пушкина заработала почти девять миллионов рублей, тогда как сын народного артиста РФ Михаила Боярского Сергей в декларации указал, что его доход за прошлый год составил 4,54 миллиона рублей.

Напомним, ранее из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля, общественность узнала, что Татьяна Навка зарабатывает в десять раз больше мужа. Дмитрий Песков в 2016 году получил 12,8 миллиона рублей. Супруга пресс-секретаря, главная звезда шоу "Ледниковый период" Татьяна Навка, принесла в семью 120,8 миллиона рублей.

Востребованная спортсменка с большим отрывом опередила других жен чиновников по уровню доходов за год, оставив далеко позади супругу первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольгу (61 миллионов рублей), жену вице-премьера Аркадия Дворковича, бизнеследи Зумруд Рустамову (60,5) и других.