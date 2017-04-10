Любовница родила Кончаловскому сына

Поистине урожайный выдался день на новости о пополнении в звездных семьях! По информации отечественных СМИ, у Егора Кончаловского родился долгожданный сын.

На шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" расставшийся с Любовью Толкалиной Егор сообщил, что его новой избранницей стала юрист Мария Леонова. "Она не актриса, юрист. Относительно меня – молода. Зовут Маша, как дочку", – сказал Кончаловский во время эфира. Ей 32 года. Познакомились влюбленные в суде.

И теперь вездесущие папарацци выяснили, что любимая женщина 51-летнего режиссера родила мальчика в элитном роддоме на окраине Москвы. Счастливое событие произошло 2 апреля, но репортеры узнали о нем только сейчас. Кончаловский назвал наследника Тимуром, сообщает сайт Life.ru.

Для Егора это второй ребенок. Предыдущая возлюбленная режиссера, известная актриса Любовь Толкалина, родила ему дочку Марию в 2001 году. Примечательно, что Кончаловский так и не сводил мать своей наследницы в ЗАГС. В данный момент журналисты приписывают 39-летней артистке роман с 63-летним музыкантом Борисом Гребенщиковым.

О второй возлюбленной Кончаловского известно, что до ухода в декрет она успешно работала юристом на музыкальном канале. Осведомленный источник из близкого окружения пары нашептал акулам пера, что Мария Леонова долгое время сотрудничала с сестрой Егора, и та познакомила ее с режиссером.

Во время беседы с Кудрявцевой на вопрос, как и где он встретил новую возлюбленную режиссер сначала пошутил "в тюрьме", а потом все же решил ответить честно. "В суде. Она меня защитила, и она мне понравилась", – пояснил Егор. Влюбленные закрутили роман, когда Кончаловский уже разъехался с Толкалиной. Говорят, деятелю кино потребовалось полгода, чтобы соблазнить несговорчивого юриста. Режиссер оставил московскую квартиру актрисе и дочери, а сам живет с Марией в загородном доме.