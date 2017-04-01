В Москве обокрали звезду "Дома-2" Вику Романец
Преступника удалось проникнуть в помещение на цокольном этаже, где Романец хранит кольца и серьги с бриллиантами. Добычей злоумышленников стал и дорогостоящий фотоаппарат. Общая сумма ущерба составила порядка 600 тысяч рублей.
После происшествия Романец обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции допрашивают ранее судимых за подобные преступления, передает Life.ru.
Напомним, только недавно Виктория Романец устраивала виртуальную экскурсию по своему дому. Она записала видео, на котором показала обустройство коттеджа.
Как писали Dni.Ru, подписчики остались в восторге от особняка. Они пожелали Романец благополучия и любви, добавив, что с нетерпением ждут, когда она и другой участник "Дома-2" Антон Гусев сыграют свадьбу. Многие оценили домашний образ Виктории, предположив, что рядом с ней жениху очень уютно.
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