Джигурда получил гражданство ДНР

Известный артист Никита Джигурда 9 марта стал гражданином Донецкой народной республики (ДНР). Этим он выразил несогласие с официальной политикой Киева.

Актер признался в гордости за то, что он "русский поэт, хоть и родился на Украине". Все свое детство он провел в Донбассе. По словам Джигурды, желание получить паспорт гражданина ДНР продиктовано несогласием с официальной политикой Киева, а также протестом против действий украинских националистов.

Никита Борисович отметил, что главной точкой невозврата для него стало "сожжение людей в Одессе". "Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории, наконец, наступил мир", – цитирует артиста официальный сайт ДНР.

Никита Джигурда призвал Украину к мирному урегулированию конфликта. По его словам, военные действия приведут к полной разрухе на территории страны. Актер подчеркнул, что выступает за мир и дружбу.

Джигурда выразил свое глубокое осуждение позиции украинских националистов. "Здесь, на Донбассе, настоящие мужчины, которые поступают правильно. Ведь если бы жители республик уподоблялись украинским националистам, на всей территории Украины царил бы хаос", – резюмировал артист.

Напомним, ранее паспорт ДНР получил и знаменитый актер Иван Охлобыстин. По его словам, таким образом он выказал поддержку людям, отстаивающим право жить на своей земле и говорить на родном языке. Охлобыстин входит в черный список 83 деятелей культуры, творчество которых запрещено на территории Украины. В этот перечень актер попал после посещения ДНР, во время которого он высказался в поддержку непризнанного государства.