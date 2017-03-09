Аллегрова попросила прощения за свои слова

Ирина Аллегрова высказалась о конкурсе "Евровидение". "Шальная императрица" отечественной сцены попросила прощения у коллег за свои критические слова в адрес музыкального соревнования.

В этом году "Евровидение" будет проходить на Украине. В связи с тем, что в последнее время между между Россией и Украиной сложились напряженные отношения, представители отечественного шоу-бизнеса предполагают, что на конкурсе могут произойти различные провокации. Кто-то и вовсе предлагает бойкотировать "Евровидение".

Журналисты связались с Ириной Аллегровой, чтобы она прокомментировала сложившуюся ситуацию. "Шальная императрица" попросила прощения у коллег за свои критические слова. "Да простят меня коллеги, которые уже приняли участие в этом конкурсе, но, поверьте, значимость Евровидения у нас в стране сильно раздута. Этот конкурс не оказывает практически никакого влияния на реальный европейский музыкальный рынок. Кто из победителей Евровидения стал после этого большой европейской (уж не говорю мировой) звездой? Я знаю только один пример – "АББА"… За столько лет существования конкурса!" – отметила Аллегрова.

По мнению легендарной исполнительницы, если представитель какой-то страны становится победителем конкурса, это вовсе не указывает на уровень музыкальной культуры государства. "Песню вам сейчас могут написать в Швеции, записать ее на студии в Германии, а свести в Великобритании. При чем здесь ваша страна? Все это – обыкновенное шоу, в последнее время очень политизированное, и рвать ради него в патриотическом порыве рубаху на груди не стоит… " – цитирует артистку "Собеседник".

Тем не менее, Ирина Аллегрова пожелала удачи тому артисту, который, в итоге, представит Россию на "Евровидении". "В конце концов, у них появляется возможность донести свое искусство до огромной аудитории. Это шанс, и здесь без удачи никак", – уверена популярная исполнительница.