Шубская высказалась о беременности

Жена хоккеиста Александра Овечкина, модель Анастасия Шубская, ответила поклонникам, заподозрившим ее в беременность. Девушка дала понять фанатам, что пока ее рано поздравлять.

"Настенька, вы правда беременны? тогда я вас поздравляю!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Поздравляем с тем, что скоро станете мамой. Очень радовались, узнав про ваше грядущее пополнение", "Красавица!!!!! Поздравляю с беременностью, если Лайф не врет))) Лайф не врет же?...." – принялись писать в Instagram поклонники Анастасии.

Но звезда несколько разочаровала фанатов. "Я, если честно, была уверенна что лайф публикуют проверенную и достоверную информацию, что ж, видимо, не всегда", – объяснила Шубская.

Ранее в Сети появилась информация о том, что жена хоккеиста Александра Овечкина ждет ребенка. Якобы срок беременности 23-летней Анастасии совсем небольшой – около трех месяцев. Как сообщал Life.ru, супруги очень рады грядущему пополнению, но пока предпочитают не распространяться на эту тему.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Фев 8 2017 в 1:29 PST

В последнее время активная пользовательница интернета Анастасия Шубская редко публикует свежие фотографии на своей страничке в микроблоге. В Instagram звезды в основном появляются старые снимки, на свежих же фотографиях она предпочитает не демонстрировать фигуру, снимаясь в таких ракурсах, что сложно разглядеть живот.