Донцова припомнила прошлое Винокура и Якубовича

Дарья Донцова дала большое интервью. Писательница вспомнила о том, как ее больную мать поддержали Владимир Винокур и Леонид Якубович.

Дарья Донцова выросла в писательской среде. Ее отец, писатель Аркадий Васильев, близко общался с Валентином Катаевым и поэтом Степаном Щипачевым, которого, по словам Дарьи, "просто запинали", потому что он писал о любви.

"Великолепный был поэт Эдуард Асадов. Или Роберт Иванович Рождественский – у него несколько более счастливая творческая судьба, он прославился как поэт-песенник. Прекрасный Лев Кассиль с книгой "Кондуит и Швамбрания". Каверин – тоже прекрасный писатель, живущий в Переделкино. Ираклий Андронников через две дачи от нас жил. Корней Иванович Чуковский, он вел у нас театральный кружок… Я не могла оценить этого в детстве", – призналась Донцова.

Матерью будущей писательницы была главным режиссером Москонцерта. Она общалась с Нани Брегвадзе и Вахтангом Кикабидзе, вывела на сцену Владимира Винокура и Леонида Якубовича. "Она была большим начальником для артистов, могла "закрыть" и "открыть" для них московские площадки", – сообщила Дарья.

Через много лет мать Донцовой заболела – у нее был синдром Альцгеймера. "Большинство людей просто "отпали" – больная и пожилая, она перестала быть им нужна. Но два человека звонили моей маме на Новый год и в день ее рождения почти до самой ее смерти. Даже зная, что из-за болезни она, может быть, уже их и не вспомнит. Это были как раз Володя и Леня. Делали ей подарки на праздники, говорили, как они ее любят, какая она прекрасная, красивая и умная… Хотя в профессиональном плане она уже давно не была им нужна. Просто они оказались очень хорошими, замечательными мужчинами", – цитирует Дарью Донцову сайт "Комсомольская правда".