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Жена Александра Овечкина ждет ребенка

Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Жена известного хоккеиста Александра Овечкина ждет ребенка. В близком окружении обсуждают беременность Анастасии Шубской.
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По информации источника, близкого к семье Александра Овечкина, срок беременности его супруги, дочери российской актрисы Веры Глаголевой, 23-летней Анастасии (до замужества – Шубской) совсем небольшой – около трех месяцев. Пара очень рада грядущему пополнению, но предпочитает пока не распространяться на эту тему, компетентно сообщает Life.ru.

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Отметим, что в последнее время активная пользовательница социальными сетями Анастасия Шубская редко публикует фотографии на своей страничке в Instagram. А если и делает это, то предпочитает не демонстрировать фигуру, снимаясь в таких ракурсах, где сложно разглядеть живот. На многих снимках Анастасия и вовсе запечатлена по грудь.

Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли тайную свадьбу в августе 2016 года. А об отношениях молодых людей стало известно годом ранее. Слухи о свадьбе Анастасии с известным спортсменом поползли по Сети после того, как 23-летняя Шубская опубликовала в микроблоге фотографию, где запечатлена с Александром в автомобиле. При этом они одеты в белое. Поклонники и журналисты решили, что пару можно поздравить с бракосочетанием.

Недавно мать Шубской, актриса Вера Глаголева прокомментировала выбор дочери. "Конечно, бывают разные матери, дочери и выборы. Но я говорю про конкретный случай, про нашего Александра – очень нравится, когда его называют Александром Великим. Я несколько раз была на играх НХЛ в Вашингтоне и Нью-Йорке, там такие темпы, такой восторг. Есть такая гордость за него, за Россию. И он очень хороший парень, так что за дочь спокойна", – на пресс-конференции сообщила актриса.

Автор: Наталья Аряева9 марта 2017, 11:54

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